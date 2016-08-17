《香港报摘》--其他报纸重要消息8月17日

**明报**

--继恒大地产 高调入股万科A股后，据报章调查所得，新世界集团郑家纯家族的＂御用经纪＂鼎佩证券连日来频繁买入万科H股 逾1,500万股；日前联交所显示增持万科H股至8.84%股权的Nexus Capital，市场消息指背后控制人为中渝置地 主席张松桥。三人迄今增持万科A、H股合共斥资近200亿港元。

**星岛日报**

--哈尔滨银行 行长张其广表示，该行今年上半年新增贷款逾440亿元人民币，按年增长29.6%，实际上完成今年初定下的全年贷款目标，下半年将透过信贷资产证券化，腾出额度，争取全年信贷投放稳中有升。

**苹果日报**

--内险中期业绩由平保 、 揭开序幕，受累投资收益大降及传统险准备金增加，内险股中唯独平保人保 及财险 未发盈警。不过，券商认为，更能反映险企未来盈利能力的新增业务价值指标增长强劲，料下半年内险股盈利会渐渐复苏，尤其看好平保及新华保险 。

**东方日报**

--美高梅中国 遭公司联席主席、执行董事兼主要股东何超琼减持4.95%股权，涉资逾20亿港元，完成后何超琼及相关公司持有的美高梅中国股权由原先的27.44%降至22.49%。

**文汇报**

--中信国际电讯 行政总裁林振辉表示，收购中信网络的交易仍需要内地部门审批，期望可以尽快完成交易，利用中信网络与不同的营运商合作令到业务增值。他预计可在18个月内扭转中信网络于上半年亏损的情况。（完）

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