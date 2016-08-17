《全球重要经济事件一览表》--8月17日-8月24日

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8月17日(三)
北京--中国商务部例行发布会，新闻发言人沈丹阳发布1-7月以及7月当月商务运行情况，并回答中外媒体提问(0200)。
北京--缅甸联邦共和国国务资政昂山素季正式访问中国(至21日)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月政策会议的记录(1800)。
圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济及货币政策发表演说(1700)。
曼谷--泰国央行公布政策会议记录(0200)。
8月18日(四)
北京--中国国际经济交流中心举办第一期“世界经济季度谈”(0100)。
首尔--韩国企划财政部长官柳一镐参加经济议题讨论会议(0100)。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加一项媒体简报会，讨论区域经济最新情况(1400)。
美国安克雷奇--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表演说(2000)。
新加坡--国际货币基金组织(IMF)和新加坡经济机构SKBI举办年度SKBI会议(至8月19日)。
雅加达--印尼央行召开理事会会议(至8月19日)。
8月19日(五)
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗发表演讲(0000)。
新加坡--新加坡金管局局长孟文能发表演说(0100)。
8月21日(日)
奥地利阿尔卑巴赫--欧盟执委会主席贾克在一项论坛活动中发表演说(1130)
8月22日(一)
暂无重要经济事件。
8月23日(二)
暂无重要经济事件。
8月24日(三)
雷克雅未克--冰岛央行利率决定(1100)。
西安--亚布力高峰会(至26日)。
雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定(1100)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
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(编译 李婷仪 审校 徐文焰)