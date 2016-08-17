港报财经评论：期望终成真，宜两手准备--经济日报8月17日

期望终成真，宜两手准备/ 林瑞芬

恒指昨日试冲23000大关，高见23084，但迅即遇回吐而挫，曾低见22841，收报22910点，跌0.1%，大市成交额近842亿元。

国务院已批准＂深港通实施方案＂，消息终成事实，果然，周一上证急抽升的偷步启示。毕竟23,000点为技术大位，就要提防藉口好消息已出而回吐，好淡争持开始激烈，宜两手准备，即市宜守上升轨22,400左右。

一声话获利回吐，可以很快，从周一信利 单日曾急挫2成可见，昨虽回升12%，但仍未重返急挫前起点。

上证周一突然发重炮，但昨日又哑火，收报3110点，跌0.5%，沪、深两市成交额7,096亿元人民币。指数推动股份如内银及内险股走软，中行A股 及工行A股 分别跌3.1%；新华保险 跌2.1%等。深港通纵落实，对短期A股的受惠有限，始终认为投机炒作成分居多，而央妈是否因7月经济数据弱而放水暖经济则是未知之数，且看发改委最新于网站评论，尽管内地新增社会融资规模创历史新高，但大量货币并未进入实体经济，新增融资很大部分用于偿还债务，社会资金主要进入金融属性强的部分商品。既然量宽对经济没太大刺激，为何仍放水？A股周一追落后，启示短綫股市无甚可炒，就要提高警觉！

回看港股，蓝筹股继续轮流炒作，滙丰 及中移动 昨分别回落0.6%及0.8%；业绩前炒家落足火力炒腾讯 ，昨升2.3%，收报195.4元，最高见197.5元，距200元大关只差数元，上周指，业绩前落足眼力留意腾讯随时开车，果真如是。业绩都未出，中金公司已急不及待上调腾讯目标价14%至224元。市场对其于今日公布的中期业绩有期望，也在反映好友在攻坚恒指23000关时，始终要手持王牌强势股的策略。所以，恒指昨虽首攻23000遇挫，压力暂不算大，不能抹杀恒指冲破23000的机遇。对腾讯业绩而言，综合券商对其中期盈利预测（非通用会计准则/NON-GAAP)，介乎202.3亿元至219.3亿元人民币，按年增长33%至45%。如胜于市场预期，将为好友送多一程，直指200元大关作试探，情况正如舜宇光学 ，昨日股价抽升13.5%至37.9元。当然，若腾讯业绩只符合预期甚至低于预期，那好友意慾挟腾讯攻坚23,000的盘算失。

舜宇光学与瑞声科技 可谓近年的＂手机设备股双牛＂，机构性投资者不停手扫，后者已晋身蓝筹行列。舜宇最新公布的中期业绩，截至今年6月底止，半年营业额升27%至59.1亿元人民币；毛利升近37%至9.88亿元人民币；整体毛利率升1.2个百分点至16.7%；纯利则录得4.65亿元，升51%。

得益于潮流把手机当相机，以及车载镜头增长，期内，舜宇的光学零件产品收入按年增长3成，占比整体21.8%，较2015年度上半年度的21.3%有所提升，更重要是因为在产品的升级底下，毛利率能从去年同期的32.5%上升至38.2%，故毛利占比整体达56%。至于光电产品，受益于手机摄像模组及其他产品的平均售价上升，中期收入按年增加26.2%，但毛利率则由去年同期的9.1%降至8.7%。

舜宇这类讲高增长故事的股份，未来升势的持续性，还看每个月的出货数据，以及更高毛利率的新产品推出。报告公布，公司1,300万像素广角、1,600万像素大光圈及1,000万像素以上的6片塑胶非球面镜片（6P）的手机镜头均已开始量产，VR/AR镜片和镜头亦已实现量产，有望顺应潮流。1,200万像素的双镜头手机照相模组已量产，成此类产品的主要供应商。只是科技产品潮流易变，而当有毛利高产品出来时，模仿者跟进亦可能形成竞争，舜宇高增长故事可讲多久就很难说。

目前，据Thomson Reuters综合预测，舜宇2016及2017年度每股盈利平均分别约1.18及1.53港元，现价预测PE近32倍及25倍。技术上，守于50天綫（现近28.8元），一日高增长故事未完。即市而言，股价如此急升之势，不乏因为憧憬深港通将开通，现在消息已证实，跟着大妈追涨都有一定回吐风险，只宜候低吸。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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