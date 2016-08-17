港报财经评论：迟来的车终于来，平淡起行非坏事--信报8月17日

迟来的车终于来，平淡起行非坏事/ 习广思

国务院宣布＂深港通＂相关准备工作已基本就绪，批准《深港通实施方案》，夜期随即有反应急升逾百点。回顾去年的港股＂大时代＂及之后的A股大股灾，正是由＂沪港通＂宣布后所带起，一年下来，市场气氛和情绪与去年有天渊之别，但市场变得理性也非坏事。

过去一年多以来，对股市大上大落感受至深的， 除了日日炒出炒入的散户，还有一批曾录得大幅账面资产升值，其后又打回原形的一众本地基金。早前曾作统计，不少本地姜对冲基金去年4月过后，旗下基金升值50%以上比比皆是，但到了8月便全数打回原形，再经历年初大跌市，至今大量基金一沉不起。

所说的一沉不起，不是由高位计损失50%以上如此简单，而是较起步位仍输三至四成以上，由于再输便有可能触及要归还资金予客户的条款，部分对冲基金年内以战战兢兢的心态落场，升市不敢入市，跌市更加吓到急急撤退，心态上已经输晒。

有了过去的经验，今次＂深港通＂即使早于一周前便有消息快将落实，市场气氛依然不及去年，而且差距相当大，昨天大市成交841亿元，已经是近月以来较高成交的一日了，且看今日在好消息带动下，能否突破千亿元关？

根据现行的交易规则，＂沪股通＂、＂港股通＂的总额度分别为3000亿元及2500亿元人民币，每日交易额度则分别为130亿元及105亿元人民币。Wind数据显示，截至8月15日止，＂沪股通＂的总余额为1497.18亿元人民币，＂港股通＂的总余额为464亿元人民币。以此测算，当前＂沪股通＂的使用额度刚刚过半，＂港股通＂的额度则使用了八成。

从每日额度来看，＂沪港通＂开通的首日，＂沪股通＂达到130亿元人民币额度，＂港股通＂于2015年4月8日及9日连续两天用满单日额度，惟此后再无出现单日用满额度的情况。从＂沪港通＂开通以来的交易来看，＂沪股通＂的平均单日额度为5.8亿元人民币，＂港股通＂的单日额度为7.58亿元人民币。

如此的单日额度，对于影响大市能力作用已经有限，不论＂沪港通＂抑或＂深港通＂，心理层面的影响更大。事实上，当年曾吹捧AH股差价将大幅收窄的评论亦不见兑现，AH股溢价指数由去年4月的120左右，曾经升至154，主要是当时A股大跌而H未跟足，至昨日又回到125水平，一年以来变化不大。

目前＂沪港通＂北向的累计使用额度占沪市23万亿元人民币自由流通市值不足1%，未来即使＂深港通＂北向额度累计使用达到3000亿元人民币，对于深圳股市约15万亿元人民币的自由流通市值，也仅占2%，对改变A股的供需助力有限。

不过，长远而言，中港两地资金流向转为频密， 始终对两地股市有利。对内地股市而言，近年内地A股投机味道愈来愈浓，炒借壳消息成为了散户入市的唯一理由；至于港股也愈来愈A股化，而且小型公司质素有转差的倾向，日后由证监会主导新公司上市事宜，或有利港股减少＂妖股化＂。

当然对中国政府而言，＂深港通＂开通最大目的是将人民币国际化，10月SDR新权重正式实施，到明年又再一次MSCI检讨是否将A股纳入新兴市场指数，还有更多的政策包括亚投行，利用基建投资为号召，集资为目的去搞＂一带一路＂，最终目的是把中国的过剩产能慢慢吸纳消化。

早前就有报道指出，中国国家发展和改革委员会计划印发一个三年期计划，以提振东北一带的经济重灾区，将确定137项重点工作和针对性政策，以支持辽宁、吉林和黑龙江。该地区的经济增长曾位居中国前列，因重工业正好受惠过去的中国基建热潮；然而，随着中国经济向服务业转型，去年服务业占中国经济产值之比首次超过了50%，东北地区在钢铁和煤炭产能过剩的重压之下一蹶不振，令东北三省增速在全国包尾已经超过两年。

发改委称，中国上半年未能实现钢铁煤炭行业化解过剩产能的目标。截至7月，全国已累计退出煤炭产能9500多万吨，累计退出钢铁产能2100多万吨，与时间过半、任务过半的要求相比仍有一定距离。由于各地区去产能进展各异，一些钢、煤产业比重大，化解过剩产能任务重的地区，担心去产能会影响经济发展。

中国的去产能任务远未达到目标，在＂一带一路＂仍有漫漫长路之下，看来中国又会重回增加政府开支这一条老路，经济改革说易行难。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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