港报社评：深港通拍板启动，突显香港真优势--信报8月17日

＂沪港通＂面世快将两周年之际，国务院昨天批准《深港通实施方案》。由于总理李克强今年3月曾说过力争在今年开通＂深港通＂，而开通前还需时准备，故此刻拍板属情理之中。过去一年，内地先后经历股市崩盘及人民币贬值恐慌，经济下行压力有增无减，政府的精力大都放在救市维稳之上，现在再度专注于资本市场改革，股灾的阴影看来已成过去。＂深港通＂落实有期，可让中港股市互联互通机制更加完备，值得乐观其成。

李克强在国务院常务会议上指出，今次是在＂沪港通＂成功基础上推出＂深港通＂，标志中国资本市场在法制化、市场化和国际化方向上迈出坚实一步。回顾当年＂沪港通＂的三大目标，分别是通过全新机制增强中国资本市场综合实力；巩固上海和香港的金融中心地位；推动人民币国际化，支持香港发展成为离岸人民币业务中心。一旦＂深港通＂推出，这些目标将会得到巩固和深化，香港的价值及优势益发突出。

＂深港通＂加上已运作的＂沪港通＂，互联互通将更加全面。＂沪港通＂指定的投资，是以上海及香港挂牌的重磅蓝筹及市值较大的股份为主。至于＂深港通＂，除了同样涵盖两地的重磅股之外，最大特色是加入深圳及香港的中小型股份，显然境外及内地投资者的选择更多元化，内地股市对外开放程度大为增加。而且深圳与香港地理位置接近，市场文化有更多相似之处，不少深圳股民对港股并不陌生，对促进交投，效果或较＂沪港通＂犹有过之。

当然，普罗股民比较关心＂深港通＂可带来什么炒作机会，会否催生另一个股市＂大时代＂。其实，两年前＂沪港通＂推出初期，交投毫不炽热，甚至被形容为雷大雨小，直至去年初，内地吹起＂政策牛市＂，孖展融资及场外配资疯狂涌进，令市场杠杆失控膨胀，＂沪港通＂也被乘势炒起，最终随着股灾来临而回归平淡。现在的投资环境今非昔比，中央狼狈救市后，当前的政策重心是收紧杠杆严防泡沫再起，故相信当局也不乐见＂深港通＂被胡乱疯炒，反而希望趁大市相对平稳及风险可控下，加强制度建设。

市场原本预期＂深港通＂可于去年面世，但内地去年7月发生股灾，人民银行又在八月突然推出新滙改引爆人民币贬值恐慌，令股市乱上加乱。当时市场的共识是首先须为股市救火，同时设法稳定人民币滙价以免走资恶化，其后实施的稳定市场措施，更被指会导致推迟股市改革，减慢资本账开放步伐，连人民币国际化也可能逆转。现在＂深港通＂落实启动，意味股市泡沫风险已释放，短暂亢奋带来的危机已纾缓，未来南北向每日额度倍增并撤销总额度，代表资本账更大幅度开放，亦反映人民币滙价趋稳，应可视为正面讯号。

中港两地股市扩大互联互通，对港股也是一项考验。沪深两市总市值合共约49万亿元人民币，港股市值则约25万亿港元，两地股市每日成交金额差距亦相当大，但北向与南向投资每日额度合计只相差50亿元人民币，形成港股较容易被舞高弄低，但过往经验显示港股承压能力较强，制度较成熟；好像内地以涨跌停板应付股价波动，遇上冧市便逃生无门，港股则自由进出，无此忧虑，正好作为内地市场发展的借监。

不过，要实现增强中国资本市场综合实力的目标，绝非短时间可达致，任何改变都只能靠潜移默化，并且障碍重重须一一克服。中央希望利用＂沪股通＂及＂深股通＂两条北向渠道，吸引更多境外投资者尤其是外资基金进场，藉此改变内地以散户为主的投资文化，可是目前的额度相比内地股市市值及日均成交额，属小巫见大巫，并非关键数额之余，还要担心外资会否利用自身优势舞高股价让散户接火棒。另一方面，港股虽然较成熟，投资文化却未必合内地股民口味，相信要待更多资金南下， 慢慢形成有效竞争，才能倒逼内地改变市场习惯。所以用桥梁来形容＂沪港通＂及＂深港通＂，以制度发展而非短期交投论成效， 比较符合市场进化需要，也让香港股市得以继续发挥所长。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘