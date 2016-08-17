企业并购：联视控股将以1.35亿美元收购高客传媒

英国债市：英国长债收益率触及12月中以来最高，受美债遭抛售影响
20年期英债 和30年期英债 最高分别升至1.928%和2.039%，为12月21日以来最高。截至1615 GMT，两者全日均上涨6个基点。
路透纽约8月16日 - 媒体公司联视控股(Univision Holdings) 周二赢下一场破产拍卖，可以1.35亿美元收购美国互联网媒体公司高客传媒(Gawker Media)；媒体公司兹夫戴维斯(Ziff Davis)也参与了竞购，最初出价9,000万美元。
联视得以收购高客，表明这家西班牙语广播公司寻求扩大其数字媒体资产，而且并不回避高客这种为吸引读者而经常引发争议话题的新闻品牌。高客周四将在破产法庭出庭。
联视是兹夫戴维斯的唯一竞争对手，后者的假马竞标价为参与拍卖的其他公司设置了底价。(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
20年期英债 和30年期英债 最高分别升至1.928%和2.039%，为12月21日以来最高。截至1615 GMT，两者全日均上涨6个基点。
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