港报社评：应对＂港独＂，争取港事港办--明报8月17日

下学年开学前夕，政府就＂港独入校园＂部署工作，目的是要压缩＂港独＂在校园的空间，这个做法有必要和恰当。以本港目前政治氛围，若对＂港独＂侵扰校园放之任之，后果将不堪设想。＂港独＂已经成为整体社会必须面对和处理的问题，事态演变至此，只能期望政府及社会展现理性文明一面，以港事港办原则和依法解决问题；除了政府须有政策措施，社会市民亦应予配合，以化解＂港独＂的潜在祸害，避免事态失控而把香港推向险境。

香港特别行政区的宪制地位，由中国宪法第31条＂国家在必要时得设立特别行政区＂和《基本法》有关国家对香港的一系列方针政策而确立。这包括香港是中国不可分离的部分、全国人大常委会授权香港特区按《基本法》规定实行高度自治，即使修改《基本法》也不能与中国对香港的既定方针政策相抵触等。相关国策与具体方针政策，除了说明香港在中国的独特地位，实际上也说明香港特区受到规限和约束。现在一些人（包括部分学生）散播推动2047年香港独立，并无抵触《基本法》云云，事态性质是要冲破局限和约束，必然引发与北京正面冲突。

＂港独＂议题迅速发酵升温，首先是本港缺乏法律规管，连有人公然以＂港独＂为政纲参选，政府也未能以法律对付。其次是一些人利用港人珍惜言论自由，以之包装＂港独＂议题，创造讨论空间，使之迅速在社会上蔓延渗透。第三是年轻人成为＂港独＂议题主力军，特别是部分学生利用社会对年轻人的包容爱护，肆无忌惮投身推动＂港独＂，发展到要攻陷校园。综观这三点，言论自由是核心关键。不过，＂港独＂从根本上抵触香港的宪制地位和法律地位，即是说＂港独＂绝非言论自由范畴的事。

现在一些人和团体说到＂港独＂议题，会有反对或不认同＂港独＂等说法，可是他们经常话锋一转，却都诉诸言论自由，认为应该准许讨论，包括＂港独入校园＂亦是如此。＂港独＂议题进入校园已经无可避免，问题是学校和教师应该怎样引导学生讨论。设若学校和教师认同＂港独＂不应该也不可能，确定那只会带来祸害，则他们的角色并不复杂；只要向学生讲清楚香港的宪制地位，香港没有独立的自由，相关理据从历史到现实都不难举证。设若纠缠于要厘清何谓＂宣扬、鼓吹＂，要求当局解释是根据什么法理基础而对教学实施限制，则事态或许就会掉入胡搅蛮缠的景况。学校和教师应对＂港独入校园＂，只要本诸对香港事务的基本认知，都会了解到＂港独＂百害而无一利，学生沉浸其间则会走入歧途。因此，＂港独＂绝非单纯的言论自由或教学事宜，而是涉及大是大非的原则性问题，唯有正确引导学生，《基本法》就是最好的理论框架，看不到有什么困难。

目前应对＂港独＂议题，表面看来在校园内较诸社会上更难处理，这种情况与学生身分成为保护罩有关。例如发起在校园宣扬＂港独＂的组织＂学生动源＂，联同14间学校＂本土关注组＂发表联合声明，认为教育局将教师的专业资格与政治取态挂鈎，是＂荒天下之大谬＂，又警告政府切勿试图以剔除学籍或其他手段打压＂港独＂声音，否则会果断还击，云云。这是向政府叫阵，外界不知道他们有多大能量，不过，他们愈高调，将更触动政府和整体社会的神经，认识到不能等闲视之，必须认真处理和对付，因为＂果断还击＂是否显示会向非和平、非理性方向发展，已经成为悬念。

＂港独＂使人陷于焦虑，在未把23条立法放上日程之前，政府与整体社会须本诸理性文明应对，争取按港事港办的框架和方式处理，即是根据＂一国两制＂原则和《基本法》的规定，以体现高度自治也可以解决＂港独＂问题。（完）

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