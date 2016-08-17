中国债市动态：情绪偏弱现券收益率小涨，新发国债结果亦略高于预期

路透上海8月17日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率继续小涨，因止盈盘引发调整未尽，市场情绪依旧偏弱。受此影响，财政部上午招标的七年续发国债，结果亦略高于预期。

交易员称，资金多而可投资产少仍支撑长期看多预期。即使券价在日前过快上涨后出现回调，也不意味着收益率会出现向上的实质转折。若没有更多刺激，盘整一段时间可能性较大。

华中一银行交易员表示，早盘现券收益率续涨，幅度约1-2个基点(bp)，“前面(券价)涨太快了，调整下也正常。”

剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在2.70%/2.69%，上日尾盘为2.6850%/2.6600%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.0800%/3.0755%，上日为3.0725%/3.0600%。

兴业证券固收研究最新报告指出，中短期内债券资产的安全边际不足，利率向下需要更多催化剂，但收益率要看到明显的上行，也缺乏催化剂和基本面支撑。市场很可能进入横盘整理的局面，波动率相比之前可能会明显放大。

财政部上午招标的七年期续发国债，中标收益率2.6469%，略高于此前2.63%的预测均值；边际中标收益率为2.6781%，投标倍数3.25倍。