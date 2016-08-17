台湾债市：10年券发行前交易殖利率开高后下滑，因逢高引买盘进场

路透台北8月17日 - 台湾10年期公债105/11期 周三首日发行前交易殖利率开高后下滑。交易员指出，随美债殖利率弹升，早盘105/11期殖利率以0.683%开出，惟随即受到20年期公债105/9期 殖利率再创新低影响，吸引买盘涌进，殖利率随之回落。

他们表示，10年期公债105/11期今天启动发行前交易，市场资金又大举回到10年券，且偏多操作；惟在利率已处于相当的低水准，短线又无新的消息刺激，料短线将呈区间整理。

〞换券后大家发现殖利率打不上去，就进来加减买一点。〞一大型商银交易员说。

他指出，美债殖利率周二反弹，加上早盘隔拆利率开在0.179%，较昨天开盘的0.176%为高，早盘105/11期发行前交易殖利率开在0.683%，惟随买盘进，带动殖利率下滑。

另一大型银行交易员说，早盘20年期公债105/9期殖利率走低并再创新低，带动10年券殖利率走低，因发行前15天可零成本尽情的来回操作，交投亦转趋热络，成交量跟着扩增。

本地时间10:38，10年券105/11 发行前交易殖利率在0.6650%，成交75亿台币；而五年券105/8 殖利率涨0.20基点至0.4935%，成交21.0亿台币

而在台股方面，加权指数 下跌0.26%。

台湾银行间隔夜拆款利率 周三开在0.179%，上交易日开盘利率为0.176%，上日加权平均利率收在0.177%。

美国指标10年期公债价格 周二下跌6/32，收益率报1.575%，较周一尾盘高2个基点。

交易员预估，今日105/8期殖利率料在0.480-0.510%；10年券105/11期发行前交易殖利率区间在0.65-0.69%。

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