台湾汇市：台币兑美元早盘下滑，因美联储官员看多经济及台股疲势

路透台北8月17日 - 台币兑美元 周三早盘走贬，因美联储(FED)官员对经济信心增强，包括韩元等亚币表现不振、台股疲弱以及外资买汇等因素。不过交易员估计，台币走弱至31.350左右就会吸引出口商抛汇，台币贬幅不致太大。

汇银人士表示，国际美元重拾强劲，韩元今日大贬，银行间及外商银美元买盘都不少，促使台币走弱。有交易员表示，近期央行动作不大，相当安静。至于出口商目前则仍在等待更好的抛汇时点。

〞出口商之前有吓到，丢了不少(美元)。现在就是等月底再卖了，〞一位大型商银交易人士说。

他们也表示，美联储官员提高了外界对FED今年升息的预期至9月，而非12月，这令美元重拾强劲。目前较值得关注的是全球股市的情况，不排除资金可能退出新兴市场。

他们也表示，海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，美元/台币换汇点折价幅度稍有缩小，显示看贬美元气氛稍减。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略缩小；目前一个月美元/台币远汇 报31.130/31.180，上日收在31.125。

本地时间10:26，韩元兑美元 报1,099.0，上日收在1,092.2；台股加权指数 则跌0.15%。台币兑美元则贬6.1分报31.341。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.280-31.380

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