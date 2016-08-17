《路透晚报》--8月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：前七月ODI同比增逾六成，未收到滴滴优步申报--商务部

中国1-7月境内投资者对外非金融类直接投资(ODI)同比增逾六成，突破千亿美元。中国对外投资额已超过利用外资额，成为净资本输出国。

--中国经济：开展对钢铁煤炭去产能专项督查，加大政策力度稳外贸--国务院

中国国务院召开常务会议，部署对钢铁煤炭行业化解过剩产能开展专项督查，确保完成既定目标任务，同时在外贸持续偏弱之时，国务院表示要加大已有政策落实力度，推动进出口企稳回升。

--路透专访：凯雷会将亚洲房地产投资聚焦中国物流和办公项目--高管

私募股权公司凯雷投资集团一位高管称，该公司会将亚洲房地产投资活动聚焦于中国的物流和办公项目，不理会围绕中国经济成长放缓以及人民币贬值的担忧。

【金融】

--中国央行：央行官员强调货币政策须与财政政策结合，应减税及提高赤字率

上周五中国公布疲弱7月金融数据并引发市场上有关进一步宽松货币政策的预期后，中国人民银行调查统计司司长盛松成仍坚持认为，单一积极的货币政策难以有效降低企业经营成本，必须与积极的财政政策相结合。

--中国金融：即将发行的SDR债券或为三年期固息产品，首期规模不超5亿--世行

世界银行（国际复兴开发银行）称，其将在中国发行的SDR债券将被称为“木兰债”，或为三年期固定票息产品，票息将于下周公布；首期规模不超过5亿SDR（约46亿元人民币），并于10月1日前发行。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,000亿元七天期逆回购，单日净投放200亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,000亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净投放200亿元。

--《中国债市每日综述》止盈压力发酵期现货均走弱，国债招标不及预期

中国银行间债市现券收益率整体上行，在清淡消息面下，止盈压力持续涌出，令债市短期承压。10年及10年以上品种升幅较明显，国债、国开债活跃券收益率纷纷脱离上周末本周初触及的低位；一级市场亦显疲态，七年期续发国债招标定价逊于预期，且追加认购规模萎缩至不到1亿元。

--新债招标：中国七年续发国债收益率2.6469%略高预期，最终发行350.9亿

中国财政部公告，上午招标的七年续发固息国债，获得0.9亿 元人民币的追加认购，最终发行量为350.9亿元。此前业内人士透露，该期债中标收益率2.6 469%，略高于此前2.63%的预测均值。

--路透专访：中国债市信用风险难实质改善，过剩行业企业需区别看待--中诚信

中国经济减速，今年以来债市违约风险加剧。中诚信国际信用评级公司董事长闫衍表示，在偿债高峰、经济下行叠加供给侧改革实质推进的背景下，未来两、三年债券市场信用风险水平难以出现实质改善，违约及信用风险事件仍将间或出现，但大面积违约可能性较小。

【外汇】

--《焦点》深港通再拓跨境人民币投资渠道，但资本项开放短期仍难“放开手脚”

沪港通启航即将两年之际，中国国务院批准深港通实施方案，无疑将进一步拓展资本项下跨境人民币投资渠道，再加上深港通和沪港通均无交易总额度限制以及开放标的的放宽则被市场认为是中国政府推进资本项下开放的一种更积极尝试。

--中国汇市：人民币早盘小跌中间价大涨，市场关注今晚美联储会议纪要

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价小跌，中间价则续升逾249点。交易员称，因美元指数下挫，中间价大幅调高。但市场交易并未认可这个价格，开盘后购汇很快压低汇价。而大行亦未出手干预，市场猜测短期汇价或小幅回落。

--中国外汇：媒体报导“QDII额度遭冻结”为不实新闻，现有额度仍可用--外管局

中国国家外管局微博称，QDII业务运行正常，近日部分媒体报道“QDII额度遭冻结”为不实新闻。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数普跌，CFETS指数微跌至94.51

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.07%至94.51；SDR篮子指数微跌至95.73，BIS篮子指数微跌至94.92。

【证券/行业】

--《焦点》深港通千呼万唤始出来，预期充分短期对中国A股撬动作用有限

继沪港通之后，经过一年多的技术准备和经验累积，中国监管层终于批准实施深港通方案。但由于此前市场对深港通预期已相对充分，且目前的市场状态已大不如前，因此短期其对中国A股的撬动作用有限。

--中国股市：沪综指震荡近收平，深港通获批消息对市场影响不大

中国股市沪综指震荡近收平。分析师指出，昨晚深港通获批消息公布后，今日大盘盘中继续探底并震荡回升，尾盘逐渐收回跌幅，显示整体受消息影响有限，题材股和中小盘股则相对活跃，料大盘短期仍有上扬机会。

--企业并购：德国经济部同意中国美的集团收购库卡--报导

德国巴伐利亚广播公司(Bayerischer Rundfunk)报导，德国经济部将核准中国美的集团收购工业机器人大厂库卡集团(Kuka)。

--钢铁产业：中国钢铁价格接近16周高位，市场对削减产能寄予厚望

上海市场钢铁期货价格周三处于4月以来高位，因中国力争削减钢铁产业过剩产能，或将抑制市场供应，因而支持市场。

--中国企业：方正集团称遭证监会立案调查，此前旗下多家公司已被查

此前旗下多家上市公司遭中国证监会调查的北大方正集团有限公司近日公告称，因涉嫌违反证券法律法规，证监会根据有关规定，决定对公司立案调查。

--中港个股：万科称与深圳地铁合作尚未达成共识，另有潜在交易在进行

中国最大房地产企业--万科A公告称，与深圳地铁集团发行股份购买资产的重组预案，由于宝能系及华润方面的反对，目前尚未达成共识，本次交易有不确定性。

--港股业绩：国泰航空中期净利大跌82%，受累燃油对冲亏损及港元美元强势

香港主要航空公司--国泰航空公布，今年上半年净利按年大幅倒退82%，燃油对冲亏损部分抵销了油价下跌的利好；同时，港元及美元的相对强势，对旗下多条主要航线的收益造成不利影响。

--香港新股：光大证券H股公开发售轻微超额认购0.68倍，国际配售适度超额认购