《独家新闻》黑石集团向JDA提出融资计划，欲从霍尼韦尔手中突围--消息

路透8月16日 - 知情人士透露，黑石集团 已提出一项融资计划协助美国供应链管理公司JDA Software Group，负债沉重的JDA可在将公司出售给霍尼韦尔(Honeywell) 之外，有另一种选择。

此举显示出黑石集团为了获得交易而另辟蹊径。在霍尼韦尔等公司的竞购下，黑石集团传统的杠杆收购方式在财务上较不具吸引力。

JDA主要股东New Mountain Capital LLC现必须决定是否把公司直接以约30亿美元卖给霍尼韦尔，还是要坚持下去并以黑石集团的新资金加速扭转公司状况。

一些人士称，黑石已对JDA提出实物支付融资协议，票息将以额外的证券支付。该融资协议将包括股权担保，黑石可望获得JDA少部分股权。

消息人士称，虽然JDA背负超过20亿美元债务，使其投资于成长的能力受挫，但JDA未来两年内并没有太大金额的债务需要偿还，而且目前也在遵守贷款契约。New Mountain可能选择不做任何交易。

消息人士因事件保密而要求匿名。黑石和New Mountain则拒绝评论。霍尼韦尔和JDA尚未回覆置评要求。(完) (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)