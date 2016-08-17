中国货币市场：资金面变化不大隔夜延续偏紧，公开市场小量净投放

路透上海8月17日 - 中国银行间市场周三早盘资金面延续紧平衡，整体变化不大。交易 员称，隔夜期限供需继续紧张，不过七天以上出资较多；尽管货币市场供需压力增加，但央 行逆回购及MLF续做均未明显放量，料资金面短期还将维持偏紧状态。 上海一券商交易员称，隔夜资金供需仍然紧张，但是七天以上都比较好借。 她表示，虽然资金面略紧，央行公开市场及MLF净投放规模保持小量，表明央行在流动 性投放方面仍然较为谨慎，资金面应该难以回到宽松状态。 中国央行公开市场周三进行1,000亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持平于2 .25%，单日净投放200亿元。 华南一银行交易员认为，债市近期加杠杆操作增多，使隔夜资金需求升温，而从资金成 本考虑，供给方面则难有明显的上升，也造成隔夜品种偏紧。 “央行公开市场还是能满足大家报的需求的，但是成本(2.25%)摆在那里，从央行拿来的 钱，银行也不能亏本放出隔夜，”她表示。 中国央行周一对15家金融机构开展中期借贷便利（MLF）共2,890亿元。据路透统计，本 周有两笔共2,370亿元的MLF（中期借贷便利）到期，其中周二到期1,750亿元，周五到期620 亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9950 2.0010 -0.60 七天 2.3001 2.3082 -0.81 14天 2.6063 2.6113 -0.50 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6000 2.5850 +1.50 七天 2.5200 2.5800 -6.00 14天 2.5000 2.5000 0.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0200 2.0200 0.00 七天 2.4500 2.5000 -5.00 14天 2.6500 2.6500 0.00 Shibor 其中:隔夜 2.0220 2.0220 0.00 七天 2.3450 2.3430 +0.20 三个月 2.7960 2.7995 -0.35 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)