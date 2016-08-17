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亚洲 | 2016年 8月 17日 星期三 11:46 BJT

中国货币市场：资金面变化不大隔夜延续偏紧，公开市场小量净投放

路透上海8月17日 - 中国银行间市场周三早盘资金面延续紧平衡，整体变化不大。交易
员称，隔夜期限供需继续紧张，不过七天以上出资较多；尽管货币市场供需压力增加，但央
行逆回购及MLF续做均未明显放量，料资金面短期还将维持偏紧状态。
    
    上海一券商交易员称，隔夜资金供需仍然紧张，但是七天以上都比较好借。
    
    她表示，虽然资金面略紧，央行公开市场及MLF净投放规模保持小量，表明央行在流动
性投放方面仍然较为谨慎，资金面应该难以回到宽松状态。
        
    中国央行公开市场周三进行1,000亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率继续持平于2
.25%，单日净投放200亿元。 
    
    华南一银行交易员认为，债市近期加杠杆操作增多，使隔夜资金需求升温，而从资金成
本考虑，供给方面则难有明显的上升，也造成隔夜品种偏紧。
    
   “央行公开市场还是能满足大家报的需求的，但是成本(2.25%)摆在那里，从央行拿来的
钱，银行也不能亏本放出隔夜，”她表示。
   
    中国央行周一对15家金融机构开展中期借贷便利（MLF）共2,890亿元。据路透统计，本
周有两笔共2,370亿元的MLF（中期借贷便利）到期，其中周二到期1,750亿元，周五到期620
亿元。 
    
    以下为主要货币市场利率报价:   
 北京时间11:30                    今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                     
 质押式回购加权平均利率                                      
  其中:隔夜                         1.9950   2.0010     -0.60
      七天                          2.3001   2.3082     -0.81
      14天                          2.6063   2.6113     -0.50
 上海证交所质押式回购利率                                    
  其中:隔夜                         2.6000   2.5850     +1.50
      七天                          2.5200   2.5800     -6.00
      14天                          2.5000   2.5000      0.00
 回购定盘利率                                                
  其中:隔夜                         2.0200   2.0200      0.00
      七天                          2.4500   2.5000     -5.00
      14天                          2.6500   2.6500      0.00
 Shibor                                                      
  其中:隔夜                         2.0220   2.0220      0.00
      七天                          2.3450   2.3430     +0.20
      三个月                        2.7960   2.7995     -0.35
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构(完)   

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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