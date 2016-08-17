中国汇市：人民币早盘小跌中间价大涨，市场关注今晚美联储会议纪要

* 人民币早盘小跌，中间价则续升逾249点

* 美指连续下跌缓解央行维稳压力

* 市场关注今晚美联储议息会议纪要

路透北京8月17日 - 人民币兑美元即期 周三早盘较上日收盘价小跌，中间价则续升逾249点。交易员称，因美元指数下挫，中间价大幅调高。但市场交易并未认可这个价格，开盘后购汇很快压低汇价。而大行亦未出手干预，市场猜测短期汇价或小幅回落。

他们并指出，今晚美联储将公布7月议息会议纪要，市场对此观点不一。若声明偏鹰派，则美指将有所反弹。自营盘也将根据自己的判断安排隔夜头寸，但风险事件下隔夜自营头寸料减少。

“这两天（美元）汇价都是较低的位置，可能后续有所反弹。今天央行没怎么太大干预，可能也不希望进一步下探到6.60附近。”一中资行交易员称，“今晚美联储的会议纪要可能影响比较大，看往哪边偏一点。”

北京时间11:33，人民币兑美元 即期报6.6299元,上日收报6.626元，夜盘终报6.6267元。今日人民币兑美元中间价 报6.6056元，上日中间价为6.6305元。人民币兑美元即期成交额 为82.87亿美元，上日半日为92.16亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周三略微脱离七周低位，此前美国联邦储备理事会(美联储)官员发表了鹰派言论，但市场对美联储继续收紧政策的意愿存在怀疑。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.07%至94.51；SDR篮子指数微跌至95.73，BIS篮子指数微跌至94.92。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.767元, 上日尾盘为6.7513元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6355元, 上一交易日尾盘报6.6292元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6297；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。