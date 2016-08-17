中国汇市：人民币早盘小跌中间价大涨，市场关注今晚美联储会议纪要

* 人民币早盘小跌，中间价则续升逾249点
* 美指连续下跌缓解央行维稳压力
* 市场关注今晚美联储议息会议纪要
路透北京8月17日 - 人民币兑美元即期 周三早盘较上日收盘价小跌，中间价则续升逾249点。交易员称，因美元指数下挫，中间价大幅调高。但市场交易并未认可这个价格，开盘后购汇很快压低汇价。而大行亦未出手干预，市场猜测短期汇价或小幅回落。
他们并指出，今晚美联储将公布7月议息会议纪要，市场对此观点不一。若声明偏鹰派，则美指将有所反弹。自营盘也将根据自己的判断安排隔夜头寸，但风险事件下隔夜自营头寸料减少。
“这两天（美元）汇价都是较低的位置，可能后续有所反弹。今天央行没怎么太大干预，可能也不希望进一步下探到6.60附近。”一中资行交易员称，“今晚美联储的会议纪要可能影响比较大，看往哪边偏一点。”
北京时间11:33，人民币兑美元 即期报6.6299元,上日收报6.626元，夜盘终报6.6267元。今日人民币兑美元中间价 报6.6056元，上日中间价为6.6305元。人民币兑美元即期成交额 为82.87亿美元，上日半日为92.16亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周三略微脱离七周低位，此前美国联邦储备理事会(美联储)官员发表了鹰派言论，但市场对美联储继续收紧政策的意愿存在怀疑。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.07%至94.51；SDR篮子指数微跌至95.73，BIS篮子指数微跌至94.92。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.767元, 上日尾盘为6.7513元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6355元, 上一交易日尾盘报6.6292元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6297；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)