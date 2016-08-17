路透基点：湖北荣成再生科技21亿元人民币贷款进入一般分销--TRLPC

路透香港8月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，湖北荣成再生科技有限公司21亿元人民币(3.17亿美元)贷款已进入一般分销阶段。该贷款将用于旗下湖北省造纸厂的资本支出。

第一商业银行和台湾土地银行担任牵头行兼簿记行。第一商业银行还担任额度代理行，而台湾土地银行任担保品控管行。

贷款于8月9日启动，其中A部分为18亿元人民币七年定期贷款，B部分为3亿元人民币五年循环信贷。

在项目抵押给代理行之前，A、B部分的贷款利率为中国人民银行基准利率的102.5%，项目抵押之后，两部分贷款利率降为人行基准利率的100%。如果借款人税前获利达到每年5,000万元人民币，则A部分贷款利率将进一步降至人行基准利率的97.5%。

银行受邀以三个层级参贷：承贷4亿台币或更多，获牵头行兼簿记行头衔，前端费23个基点；承贷3亿-3.99亿台币，获牵头行头衔，前端费18个基点；承贷2亿-2.99亿台币或1亿-1.99亿台币，均获参贷行资格，前端费分别为10个或5个基点。

银行回复截止日期是9月19日。

贷款将在42个月宽限期结束后，分八次按每半年期进行不等额偿还，还款额分别为：5%(第一至五次)、10%(第六次和第七次)和55%(第八次)。

借款人预计将以土地、房产和机械设备作为担保抵押品，台湾上市母公司荣成纸业料提供担保。

荣成纸业上次涉足贷款市场就在不久前的2016年6月，当时是旗下的无锡荣成纸业筹集9.6亿元人民币三年期境内贷款，也是第一商银牵头负责。贷款包括A部分6.6亿元人民币定期贷款，以及B部分3亿元人民币循环贷。A、B两部分贷款利率分别为中国人民银行基准利率的100%和101.5%。