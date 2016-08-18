《全球主要央行动态》--8月11日-8月18日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月11日-8月18日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的7月货币政策会议记录显示，政策制定者同意升息前需要看到更多数据，尽管部分政策制定者认为可能需要很快收紧政策。会议记录显示，联邦公开市场委员会(FOMC)委员对美国经济前景和就业市场普遍乐观。不过多位委员不赞成短期内加息，唯恐未来就业增长步幅放缓。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德坚持认为，在未来很长一段时间仅需升息一次，而且无需太快。他周三表示，他不太在意美联储在9月，甚至年底前是否行动、因目前他认为仅需升息一次就可保持低失业率，并让通胀率接近于美联储目标水平。

美联储正在提高外界对今年升息的预期，甚至最早可能就在下月升息，两位决策者在周二表示，经济目前似乎开始在调整中，尽管今年上半年美国经济增长疲弱。纽约联储总裁杜德利称，鉴于有证据显示薪资上涨和劳动市场趋紧有可能提振通胀，“有可能”在9月20-21日政策会议上升息。亚特兰大联储总裁洛克哈特也表示，下个月升息是有可能的。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示，央行官员和政府必须推出新政策，为经济应对长期的低利率提供缓冲，而后者可能导致未来的衰退更加严重且更难以规避。他表示，应考虑设定更高的通胀率目标，将货币政策直接与经济产出挂钩，在经济下滑时自动启动政府支出计划，并增加教育和科研的投资。

另外，他在周四刊发的一篇专访中表示，美联储今年应进一步升息，以反映就业市场状况改善和通胀正在上升的可能性。

**大中华区**

中国央行周一就7月货币信贷数据解释称，货币信贷数据因多种因素出现一定波动较常见，应避免过度解读；当前银行体系流动性充裕，利率水平低位运行稳健货币政策将继续保持灵活适度，适时预调微调，为稳增长和供给侧结构性改革营造适宜的货币环境。

中国人民银行副行长易纲指出，G20(20国集团)各国就建立开放且具有抗风险能力的金融体系达成共识，各国将继续及时、全面、一致地落实已达成一致的改革，包括巴塞尔Ⅲ和总损失吸收能力标准；同时继续密切监测金融体系中的新风险和脆弱性。

中国央行日前对27家非银行支付机构支付业务许可证续展申请作出决定，续展有效期为五年，截止日期为2021年5月2日；央行并称，一段时期内原则上不再批设新的非银行支付机构。

上周五中国公布疲弱7月金融数据并引发市场上有关进一步宽松货币政策的预期后，中国人民银行调查统计司司长盛松成周二仍坚持认为，单一积极的货币政策难以有效降低企业经营成本，必须与积极的财政政策相结合。

**欧洲**

德国央行周一表示，英国公投退出欧盟的结果料仅对德国经济造成有限的短期影响，并且德国企业界的士气依然保持正面。央行预估，德国经济在今年夏季依然继续扩张，得益于出口、工业生产、建筑和消费者支出的多重支撑。

该央行并表示，德国应该考虑在2060年前将退休年龄由目前的65岁左右调升至69岁，否则养老金承诺的兑现可能发生困难。

英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周日表示，关于英国公投退欧为经济所带来的不确定性，货币政策只能提供“短期慰藉”。

**其它**

澳洲央行8月会议纪录显示，该央行本月稍早降息至纪录低位时，认为经济仍有加快增长的空间，并预计通胀率在未来两年或更长时间仍将低于目标水准。央行希望帮助经济抵御通缩的威胁，并抑制澳元升值。

韩国央行总裁李柱烈周四表示，美国、中国以及贸易保护主义抬头迹象给韩国经济带来的外部不确定性上升。他认为，全球来看，不确定性包括美联储政策、中国经济结构性改变，以及英国退欧等；国内来看，低出生率、人口老龄化和家庭债务是国内经济面临的结构性问题。

周三公布的会议记录显示，泰国央行本月稍早决定维持利率不变，主要担忧是出口市场的不确定性与旅游收入。会议记录显示，决策者担心“相当大的”外部不确定性，尤其是全球经济复苏脆弱以及主要发达经济体的货币政策方向不定。央行预估泰国今年经济成长率为3.1%，出口下滑2.5%。

菲律宾央行上周四维持指标利率在3.0%不变，符合市场预期，称经济依然强劲，而预期通胀将保持温和。央行还维持利率走廊的上下限分别在3.5%和2.5%不变。

巴西央行总裁戈尔德法因(Ilan Goldfajn)周五重申，当有必要干预汇市时，该行将“审慎”使用手中工具。 (完)

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