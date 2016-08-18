专栏节选：台湾需要一次完整的税改--今周刊「老谢开讲」

路透台北8月18日 - 美国总统大选即将进入最后肉搏战阶段，我常常说的，「租税是经济活动最重要游戏规则」，这也成为民主、共和两党决战的焦点。

首先是民主党的希拉蕊率先端出报税资料，希拉蕊及夫婿柯林顿，去年总所得是一○六○万美元，夫妻俩去年缴了三六○万美元的税，实际的联邦税率是三四．二％；希拉蕊的竞选团队也公布二○○七到一四年，柯林顿夫妇共缴税四千四百万美元，慈善捐款一千四百万美元。

柯林顿夫妇公开了报税资料后，希拉蕊阵营立刻炮轰川普「躲在虚假的藉口后方，出尔反尔，未能履行先前承诺的报税资料；过去四十年来，各大政党候选人都提供报税资料，川普却无法将这种最基本的财报资料提供给大家，他试图隐瞒什么？」

此时股神巴菲特也跳出来帮腔，他要求川普摊开报税资料，他愿意奉陪到底，这一招釜底抽「税」，让川普疲于招架，也让美国总统大选「税来税去」。未能提供报税资料的川普，则乾脆端出雷根总统以来最大的减税方案，八月八日川普在底特律发表经济政策，他主张联邦个人所得税税阶，由目前的七级减为三级，税率分别是一二％、二五％及三三％，也就是将现行最高税率三九．六％降为三三％；企业营利事业所得税率，则从三五％降为一五％。

正当全球贫富差距不断拉大，全世界主流共识都倾向对富人课重税时，靠民粹起家的川普反向主张大幅减税，这一招有没有效尚未可知，不过，从美国税率来看台湾，我们确实需要来一次完整的税改，尤其是我们当家的行政院院长林全，本身就是财税专家。

**有效税率迷思--和日、韩、美差异并不大**

从个人所得税来看，美国个人最高所得税率是三九．六％，这次希拉蕊夫妇报税，他们夫妇的联邦税率是三四．二％，她的副手维吉尼亚州参议员凯恩（Tim Kaine），也公布去年夫妻总收入三十一．三四万美元，凯恩夫妇适用的税率是二○．三％，凯恩参议员去年总所得三十一．三四万美元，若换算成新台币，那么他的所得正好达到台湾最高课税门槛，约新台币一千万元，必须课四五％的个人所得税，而且本国人必须加二％的二代健保附加费，但是他在美国只须缴二○．三％的税。

同样的，柯林顿夫妇去年总收入一○六○万美元，换算成新台币是三．三三九亿元，在台湾，她们夫妇必须缴交四五％加二％的所得税，但是在美国，如此高所得，希拉蕊夫妇只适用三四．二％的税率，从个人所得税率来看，台湾比美国还重！

今年在巴西里约奥运出尽锋头的飞鱼菲尔普斯（Michael Phelps），他总共拿到二十三面奥运金牌，他得到的每一面金牌可以得到二万五千美元的奖励，但是，他从广告费得到的收入生涯累积九五八○万美元，而美国人海外所得税率最高三九．六％，可见美国个人所得税率比台湾低，川普仍鼓吹减税。

回头看台湾，不论学者或官员，最常挂在嘴边的话是，台湾有效税率只有一二．八％，几乎是全世界最低。从名目税率来看，各国的租税负担率如新加坡一三．七％、日本一六．八％、韩国一九．八％、美国一八．五％、德国二三．二％、加拿大二六％、英国二八．五％、法国二八．三％……。

租税负担率是纳税人缴纳的总税额除以GDP（国内生产毛额），表面上看，台湾名目的租税负担率确实偏低，但是台湾没有把「费」、「捐」当成税，这是有效税率偏低的主因。但若把大约四千七百亿元左右的一般健保费、近五百亿元的二代健保费、接近五百亿元的汽机车使用燃料费，及二百多亿元的菸酒健康捐加回去，租税负担率大约增加六个百分点，实质有效税率应该介于一八至二六％之间，与日、韩、美国差异并不大；但是却屡屡成为财政官员加税的藉口。

**调整营业税--全球最低水准，有调升空间**

几乎所有财税学者都一口咬定台湾的有效税率偏低，可是从来没有人愿意认真研究，到底台湾有哪些该课的税未课，该如何亡羊补牢？

大家都不说，例如台湾的营业税一直维持五％，几乎是全世界最低的国家，比起日本目前八％，未来会调高到一○％，韩国目前是一○％、泰国及新加坡为七％、美国是○至一○．二五％、英国是○至二○％；欧洲大多数国家营业税都很吓人，像葡萄牙及西班牙二一％、义大利二二％、丹麦二五％、奥地利二○％、德国一九％、匈牙利二七％、爱尔兰二一％、瑞典二五％、法国一九．六％，就算我们隔邻的中国也有一七％，可见台湾营业税率一直偏低。

但是营业税攸关市民生活，稍微动一下，可能影响选票十分巨大，因此，所有政党大家都投鼠忌器，就算这次小英政府要推长照，打算从遗赠税及营业税着手，但仍小心翼翼，不敢大动作表态。从租税负担率来看，台湾的营业税是全世界最低水平，要解决有效税率偏低的问题，那么第一个念头应该是营业税才对。

其次是台湾的企业营所税从二五％降为一七％，目的是为了奖励企业投资，但是这些年企业投资都不在台湾，企业在台湾接单、海外生产比重已将近六成，此时企业营业税率可不可以调整？假如以美国为基准，目前美国企业营所税率三五％，川普主张降到一五％，全世界企业营所税介于三○至三五％的国家有澳洲、阿根廷、比利时、巴西、加拿大、法国（三三．三％）、德国接近三成（二九．八％）、印度、印尼、义大利、日本、纽西兰、菲律宾、泰国。

其他可作为参考的，如中国是二五％、韩国二二％、俄罗斯二○％、香港一六．五％、新加坡一七％。全世界营所税比台湾低的地区，只有香港的一六．五％，及爱尔兰的一二．五％。在金融海啸后，爱尔兰祭出超低营所税一二．五％，在欧洲高税率国家摇身变成投资天堂，国际资讯大厂纷纷到爱尔兰设立营运据点，让爱尔兰经济重生。

台湾有一个全球超低的营业税，加上营所税，还有台湾尚存在一些特殊的奖励项目，像台积电一五年税前净利三五○四．二九亿元，税后净利三○六五．五六亿元，台积电缴了四三八．七二亿元的税额，有效的租税负担率只有一二．五％，比一七％的名目税率还少四．五％，可以看出台积电仍享有租税优惠，不过这个优惠有逐年减少的现象。

像一○年台积电只缴七十九．八八亿元的税，营所税仅四．七％，一一年是七．四％，一二年是八．六％，台积电的各项租税优惠到期后，如今营所税才慢慢调升到一二．五％，但仍属偏低水准。

目前外资持有台积电七九．六三％，今年台积电配出一五五五．八亿元股息，近八成落入外资之手，他们可享受股利二○％分离课税优待，相对本国投资人则必须适用最高税率四五％，加二％二代健保费，及两税合一抵扣的重税伺候，形成极度的不公平。享有租税优惠的台积电，大多数经营成果归外资所有，这恐怕也是台湾经济困窘的源头。

这些年政府为了奖励企业投资，将企业营所税从二五％降为一七％；但降税并没有达到奖励投资的效果，以多数国家企业营业税都在二五至三五％之间来看，台湾的企业营业税也有往上调升的空间。因为个人所得税与企业营所税落差的极大化，反而产生避税行为。

**调降所得税--占台湾税收逾五成，世界罕见**

目前个人所得净额超过一千万元以上，课征四五％最高税率，加上二代健保费二％，及两税合一扣抵减半，租税负担率超过五成。此时个人避税可将名下财产转给公司，企业负担一七％的营所税，所得若不分配，加课一○％的保留盈余税，二七％的税率，也比五○％高很多。因此，台湾把个人所得税与企业营所税的差距拉了这么大，成了另一个避税管道，这不是合理的现象。

这些年台湾租税存在诸多民粹思惟，最核心的是有钱人多缴税、穷人少缴税，这个口号最能打动人心，也给了政客操控的戏码，于是个人所得税开始加码，最具代表性的是股市开征证所税，房市从奢侈税到房地合一所得税，财税专家认为台湾贫富差距悬殊，是因为资本利得不课税，因此，极力鼓吹对资本利得课重税；可是这半世纪来，台湾实施三次证所税改革，后来都搞得灰头土脸，最后端出健全财政补充方案，再把租税的民粹精神极大化。

台湾的营所税、营业税（个人消费税）都是世界偏低的水准；但是台湾的个人所得税却是世界罕见的高税率国家。台湾最高级距的个人所得税率四五％，再加二％健保费，相较于美国一五％至三九．六％、加拿大的一五％至二九％、法国及德国的○至四五％，或者是相对于亚洲低税负的香港一五％、新加坡三．六％至二○％，台湾的个人所得税率都是相对偏高。如果拿美国柯林顿夫妇所得净额一○六○万美元，税率三四．二％，或凯恩三十一．三四万美元，适用二○．三％的所得税率，都可以凸显台湾的所得税率偏高。

目前各国所得税占整体税收比重，台湾高达五一％，高居世界首位，高于美国的四七．二％、英国的三五．四％、瑞典的三四．五％、日本的三二．五％及韩国的二九．三％。但是营业税占税收比重，台湾只有一三％，比起美国的一四．二八％、英国的三二．二％、瑞典的二七．八％、日本的一五．九％、韩国的一七％，台湾又是相对的轻。这种所得税占税收比重奇高，营业税比重却全球最低的现象，在全世界绝无仅有。

**追求公平性--避免民粹税改，内外资课税一致**

中华经济研究院谘询委员孙克难表示，所得三分之一拿来缴税算是适中，但若一个人努力工作，一半的所得要缴税，反而伤害真正的公平性，也会导致资金及人才的流失。台湾为了民粹，实施健全财政方案，造成沉重后遗症，一直没有人正视。

首先是第一流人才不会来台湾，即使是在台湾工作的高薪阶级，也把所得报在海外，台湾本国人才加速外流。还有内外资课税不一致，也造成庞大资金避居海外，台湾金融帐连二十三季净流出，金额高达新台币八．二九兆元。

最近台股攻上九二○○点，但是本国券商大举缩编裁员，这是租税带来的后遗症；就像打房祭出张金鹗版房屋税，现在地方政府全力上纲，房市已奄奄一息，这帖猛药再持续下去，只会加速跌势。

这些年因民粹而起的税改，已把台湾搞得无力。小英政府由财税专家林全当阁揆，似乎要抛弃民粹思惟，建构一套有竞争力，且符合人性的税制。把经济活动最重要的游戏规则都导正，台湾才能释放真正的活力。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。