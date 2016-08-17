修正-国际油市：油价下挫，因市场质疑产油国控产协商结果

(更正：第六段应为“伊朗”，而非“以朗”)

路透新加坡8月17日 - 油价周三从五周高位回落，因分析师怀疑产油国控制供应过剩的协商是否会取得成功。

0702GMT，布兰特原油期货 报每桶48.86美元，较上日结算价跌0.37美元。尽管今日油价下跌，但自8月初以来的涨幅仍超过17%，距离上日所及五周高位49.36美元依然不远。

美国原油期货 报46.34美元，较前结算价跌0.24美元，但自8月初以来仍涨18%。

交易商表示，对近期涨势的获利了结打压油价，因预期美国能源资料协会(EIA)今日稍晚公布的库存数据将显示原油及油品供应过剩加剧。

“我认为美国库存数据将会显示油品过剩问题更加严重，这将打压人气，”一名新加坡交易商表示，他并称石油输出国组织(OPEC)7月产出数据强劲将会压抑油价。

韩国2016年第二季原油进口较上年同期成长4.5%至2.664亿桶，因伊朗制裁解除之后出货增加，在此同时当地油品消费亦因油价偏低而扩增。

韩国4-6月当季进口2,535万桶伊朗原油，相当于278,615桶/日，较上年同期的1,135万桶大增123.3%，当时伊朗因其核计画而受到制裁。

部分OPEC国家争抢市占率，也令人怀疑产油国控制过剩问题的谈判能否取得成功。

“受到沙特石油部长近期言论的驱使，产油者合作的说法已经开始流传，油价因而上涨，”法国巴黎银行表示。

不过与其他油市分析师一样，法国巴黎银行对结果能否成功也感到怀疑。

“从近期产油者合作令人失望的过往纪录来看，我们不会屏息以待最终达成冻产协议，更不会对急需的减产以促进油市再平衡抱有期待。”(完)

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