欧元债市：西班牙公债收益率下滑，因该国政治僵局有望终结

这一改革计划是公民党上周提出的，被普遍认为会得到保守派人民党的支持。

“西班牙政局取得进展的迹象是利好，政治僵局若能得到解决，则可使西班牙公债的表现优于其他国家公债，尽管超出幅度可能有限，”法国巴黎银行的欧洲利率策略师Patrick Jacq说。

西班牙10年期公债收益率 跌3个基点至0.97%，低于略高于1%的一周高点。

自6月投票以来，对拉霍伊或许能组建政府的憧憬带动西班牙公债的表现好于其他公债，西班牙10年期公债收益率下跌逾60个基点，低于意大利同期公债收益率。

西班牙和德国10年期公债收益率之差略高于100个基点，维持在2015年4月以来的最窄水准附近。

葡萄牙10年期公债收益率下跌4个基点至2.83%，市场收复了周二抛盘的部分失地。(完)

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