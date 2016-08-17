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亚洲 | 2016年 8月 17日 星期三 17:00 BJT

台湾汇市：台币收盘大贬1.72角，美联储官员看多经济令亚币走贬

* 美联储官员看多经济，亚币走贬带动台币收贬1.72角
    * 外商银和进口商买汇，出口商则抛汇
    * 明日区间料在31.350-31.520

    路透台北8月17日 - 台币兑美元 周三收盘大贬1.72角。交易员表示，美联储官员看多经济，令韩
元为首的亚币全数走贬，且外商保管银行纷纷入场买汇，重挫台币。
    
    但交易员也说，今日外资在台股还是买超30多亿台币，与汇市中外商银行买汇的操作并不同步。他们认为
，外资可能是以先前保留资金买超台股，倒是在汇市中，部分撤出的动作料不可避免。
    
    〞短线台币升值过速，目前小贬很健康啦!〞一位小型商银交易员说。
    
    他们表示，除了外商保管银行买入美元，今日部分进口商见苗头不对，也稍有买盘进场。至于出口商在美
元高位也有一些抛汇。
    
    〞央行当然也有进场(促贬台币)了。〞一位外商银行交易员表示。他们也说，央行这两天也来了较多电话
，催促银行把客人的美元挂单快点处理，但除此之外也没有其他的新的动作。        
    
    他们预估，明日台币的区间在31.350-31.520。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小
，美元看贬气氛稍减；目前一个月美元/台币远汇 报31.343/31.393，上日收在31.125。    
    
    台湾股市周三收盘小涨，结束连二日跌势。分析师表示，今天随全球股市呈震荡走势，惟今日台指期结算
，尾盘指数翻红收涨；外资及陆资在台股买超36.61亿台币，三大法人则买超2.88亿台币。 
 
    
    韩元兑美元 周三大幅下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表鹰派讲话，提升了美国
9月加息的预期。收盘大贬1,108.3，上日收在1,092.2。
     
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价     成交量   上日 
                        元                                        亿美元  
                      报价                                                
 台北外汇经纪公     31.452     31.280   31.284-31.452   31.300      8.37    9.97
 司                                                                       
 元太外汇经纪公     31.448     31.279   31.285-31.460   31.285      3.30    3.09
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.105/-0.090              -0.190/-0.170
 美元/台币六个月期        -0.295/-0.270              -0.395/-0.365
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　 

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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