台湾汇市：台币收盘大贬1.72角，美联储官员看多经济令亚币走贬

* 美联储官员看多经济，亚币走贬带动台币收贬1.72角 * 外商银和进口商买汇，出口商则抛汇 * 明日区间料在31.350-31.520 路透台北8月17日 - 台币兑美元 周三收盘大贬1.72角。交易员表示，美联储官员看多经济，令韩 元为首的亚币全数走贬，且外商保管银行纷纷入场买汇，重挫台币。 但交易员也说，今日外资在台股还是买超30多亿台币，与汇市中外商银行买汇的操作并不同步。他们认为 ，外资可能是以先前保留资金买超台股，倒是在汇市中，部分撤出的动作料不可避免。 〞短线台币升值过速，目前小贬很健康啦!〞一位小型商银交易员说。 他们表示，除了外商保管银行买入美元，今日部分进口商见苗头不对，也稍有买盘进场。至于出口商在美 元高位也有一些抛汇。 〞央行当然也有进场(促贬台币)了。〞一位外商银行交易员表示。他们也说，央行这两天也来了较多电话 ，催促银行把客人的美元挂单快点处理，但除此之外也没有其他的新的动作。 他们预估，明日台币的区间在31.350-31.520。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩小 ，美元看贬气氛稍减；目前一个月美元/台币远汇 报31.343/31.393，上日收在31.125。 台湾股市周三收盘小涨，结束连二日跌势。分析师表示，今天随全球股市呈震荡走势，惟今日台指期结算 ，尾盘指数翻红收涨；外资及陆资在台股买超36.61亿台币，三大法人则买超2.88亿台币。 韩元兑美元 周三大幅下跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表鹰派讲话，提升了美国 9月加息的预期。收盘大贬1,108.3，上日收在1,092.2。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.452 31.280 31.284-31.452 31.300 8.37 9.97 司 元太外汇经纪公 31.448 31.279 31.285-31.460 31.285 3.30 3.09 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.105/-0.090 -0.190/-0.170 美元/台币六个月期 -0.295/-0.270 -0.395/-0.365 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)