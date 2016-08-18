《中国企业债发行日程表》--8月18日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *重庆新梁 9 7 8/25簿记建档 -- AA- 8/26-8/30 广州证券 投资开发集团 (第3-7年末还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= *肇庆高新区 8 7 8/25簿记建档 -- AA 8/26-8/30 广州证券 建投投资开发 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= *秦皇岛开发区 2.5 7 8/25簿记建档 -- AA 8/26-8/30 摩根士丹利华鑫证券 国有资产经营 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= *诸暨城东 15 7 8/25簿记建档 -- AA 8/26-8/30 中信建投证券 新城建设 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= *山东奥德燃气 5 7 8/19簿记建档 上限5.5% AA+ 8/22-8/23 东兴证券 (第5年附投资者选择权/由发行人及实际控制人等提供质押或保证担保) ========================================================================================= 贵溪市城市 18 7 8/17簿记建档 *4.18% AA- 8/18-8/19 民生证券 建设投资开发 (第3-7年末还20%本金/重庆进出口信用担保和重庆三峡担保集团共同担保)华融证券 ========================================================================================= 长沙开福城市 11 7 8/19簿记建档 *上限4.25% AA 8/22-8/24 恒泰长财证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保提供担保) ========================================================================================= 江苏金坛国发 18 7 8/19簿记建档 *上限5.60% AA 8/22-8/24 广发证券 国际投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国海证券 ========================================================================================= 分宜县城市 14.5 7 8/19簿记建档 *上限5.20% AA 8/22-8/26 长江证券 建设投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 海航集团 18 可续期 8/22簿记建档 -- AAA 8/23-8/24 海通证券 (每3年重定价) ========================================================================================= 晋江市城市 30 7 8/23簿记建档 -- AA+ 8/24-8/26 兴业证券 建设投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金/中证信用增进提供担保) 国开证券 ========================================================================================= 广州市城市建设 25 可续期 8/24簿记建档 -- AAA 8/25-8/29 广发证券 投资集团有限公司 (每五年发行人续期选择权) 城市停车场建设专项债券 ========================================================================================= 福州开发区 10 7 8/24簿记建档 -- AA 8/25-8/31 国开证券 国有资产营运 (第3-7年末还20%本金/中国投融资担保提供) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 巴南区鱼洞棚户区 7.5 7 8/15簿记建档 4.99% AA 8/16-8/19 湘财证券 改造安置房项目收益债 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆市渝兴建设投资公司为差额补偿人) ========================================================================================= 荆门市城市建设 12 10 8/18簿记建档 上限5.50% AA 8/19-8/22 光大证券 投资公司漳河新区北片区综合管廊工程 (第6-10年还20%本金/荆门高新技术产业开发有限责任公司为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 宣城经济技术 3 4 8/19簿记建档 *上限6.00% AA- 8/22-8/24 光大证券 开发区建设投资公司 (附第3年末投资者选择权/发行人国有土地使用权抵押担保) 小微企业增信集合债券 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次