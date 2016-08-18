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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 17:15 BJT

《中国企业债发行日程表》--8月18日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*重庆新梁       9        7   8/25簿记建档      --       AA-      8/26-8/30     广州证券
投资开发集团      (第3-7年末还20%本金/瀚华担保公司提供担保)
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*肇庆高新区     8        7   8/25簿记建档      --       AA       8/26-8/30     广州证券
建投投资开发          (第3-7年末还20%本金)      
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*秦皇岛开发区   2.5      7   8/25簿记建档      --       AA　　　 8/26-8/30 摩根士丹利华鑫证券  
国有资产经营          (第3-7年末还20%本金)      
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*诸暨城东      15        7   8/25簿记建档      --       AA       8/26-8/30    中信建投证券
新城建设              (第3-7年末还20%本金)      
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*山东奥德燃气   5        7   8/19簿记建档  上限5.5%     AA+      8/22-8/23    东兴证券
        (第5年附投资者选择权/由发行人及实际控制人等提供质押或保证担保)
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贵溪市城市     18        7   8/17簿记建档    *4.18%     AA-      8/18-8/19    民生证券
建设投资开发 (第3-7年末还20%本金/重庆进出口信用担保和重庆三峡担保集团共同担保)华融证券
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长沙开福城市   11        7   8/19簿记建档  *上限4.25%   AA       8/22-8/24    恒泰长财证券
建设投资          (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保提供担保)    
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江苏金坛国发   18        7   8/19簿记建档  *上限5.60%   AA       8/22-8/24    广发证券
国际投资发展      (第3-7年末分别偿还20%本金)                                  国海证券
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分宜县城市     14.5      7   8/19簿记建档   *上限5.20%   AA       8/22-8/26    长江证券
建设投资开发     (第3-7年末分别偿还20%本金)    
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海航集团       18     可续期 8/22簿记建档      --       AAA      8/23-8/24    海通证券
                  (每3年重定价)
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晋江市城市     30        7   8/23簿记建档      --       AA+      8/24-8/26    兴业证券
建设投资开发     (第3-7年末分别偿还20%本金/中证信用增进提供担保)              国开证券
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广州市城市建设  25    可续期 8/24簿记建档      --       AAA      8/25-8/29    广发证券
投资集团有限公司  (每五年发行人续期选择权)
城市停车场建设专项债券
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福州开发区     10        7   8/24簿记建档      --       AA       8/25-8/31    国开证券
国有资产营运      (第3-7年末还20%本金/中国投融资担保提供)
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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巴南区鱼洞棚户区  7.5     7   8/15簿记建档     4.99%      AA      8/16-8/19   湘财证券
改造安置房项目收益债 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆市渝兴建设投资公司为差额补偿人)
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荆门市城市建设    12     10   8/18簿记建档    上限5.50%   AA      8/19-8/22   光大证券
投资公司漳河新区北片区综合管廊工程   
            (第6-10年还20%本金/荆门高新技术产业开发有限责任公司为差额补偿人)
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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宣城经济技术      3       4   8/19簿记建档  *上限6.00%    AA-     8/22-8/24   光大证券
开发区建设投资公司 (附第3年末投资者选择权/发行人国有土地使用权抵押担保)
小微企业增信集合债券
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注: *表示新增。(完) 
        
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