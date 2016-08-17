更新版 1-台湾货币市场：短率仍持于低位，央行维持宽松基调且银行间资金水位高涨

* 短率仍持于低位 * 银行资金水位高涨 * 短票仍旧供不应求 * RP利率区间低位交投增温 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北8月17日 - 台湾银行间拆款利率周三仍持于低位。资金调度人士指出，由于央行维持宽松基调及 银行间资金水位高涨，带动便宜资金满溢，买方为节省成本偏睐承作较短天期拆款、或是趁机压低较长天期拆 款利率，月底前料短率续处既有低位。 他们表示，周四起票券商承作两周天期拆款即可跨月却乏人问津，市场认为目前整体市场资金持续充裕， 较不担心月底紧缩因素，预计跨月资金需求要到下周才会陆续浮现，近日仅有家小型银行与大行承作三周跨旬 拆款，利率成交在0.25%的低位。 〞我七早八早做跨月的，只是拉高我的成本，倾向作10天内跨月拆款。〞一大型票券资调主管说。 另一大型银行资调人士也称，现在资金情势松中偏滥，要借钱都很好借，现在好借就可以每天看状况再行 调度，也有大行库以前都只承作较长天期拆款，现在也可接受调度隔夜拆款，毕竟现在需求疲弱，资金去化不 易。 台湾银行间隔夜拆款利率 周三开在0.179%，上交易日开盘利率为0.176%，上日加权平均利率收在0. 177%。 交易员认为，实在搞不清楚央行引导隔拆利率开盘的动向，现在资金多但需求不振令短率 贴在低位，而央行今早还在引导隔拆利率小幅开高，稍增隔拆资金调度成本。 本地时间14:32 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.452 31.280 台湾加权股价指数<.TWII 9,117.70 9,110.36 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.230% 0.176-0.200% --一周拆款利率区间 0.179-0.290% 0.176-0.290% **短票利率持稳** 短票方面，一大型票券商交易员指出，短票量能依旧难以满足银行买票需求，交投以跨月短票为主，成交 利率维持在0.28%，即将发放现金股利的金控将于月底发行免保短票预计金额达上百亿台币，将有助于提高短 票量能。 另位票券交易主管表示，根据银行法72-2条规范银行办理住宅/企业建筑放款总额，不得超过放款时所收 存款总余额、金融债券发售额等总和的30%，多家银行因接近上限，近期频频发行NCD补充存款总余额，也让市 场资金更显宽裕。 “银行NCD增加很多，因投信钱被抽到外币去存款，授信又放不出去。“上述交易主管说。 上周四金管会公布至6月底整体银行建筑放款比率为25.88%，其中多家银行皆频临上限，包括合库银为28. 98%、第一银为26.52%、华南银为28.25%、台北富邦银为28.53%、兆丰银为26.05%、中信银为27.94%。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.289%，区间在0.25-0.35%，成交金额为59.49 亿台币；前日加权平均利率为在0.287%，区间在0.25-0.35%，成交金额为149.33亿台币。 台湾央行周三发行1,978亿台币定存单，与今日到期定期存单金额1,978亿台币相同，发行余额持平不变。 本周余日到期定存单为周四及周五存单到期各有2,316亿1,618亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为396亿台币，累计超额准备5,053亿台币、加计前期1%的超额准 备为6,450亿台币。 **RP利率靠向低位** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今日寿险端为去化过剩资金有主动寻找券源，投信端资金 则是略显多缺不一，整体而言资金情势仍偏宽裕，在券源有限的情况下以低利优先承作，造成RP利率略靠向区 间低位。 他们并指出，周五有日月光还本80亿台币，将使市场资金更显充裕，且券商间资金需求疲软，短线RP利率 料易跌难涨，月底前可望持续徘徊低档。 “最近都没什么大的进出，没有什么缺口，都是很平淡状况。” 另位大型证券商交易员说。 另位大型票券交易员也称，今日起全面将短天期公债RP利率往下1个基点至0.21%，跨月RP则成交在0.22% ，感觉市场资金很宽裕，客户端都能接受RP利率走降。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%，与银行承作的公债RP利率主要 成交在0.28-0.29%，公债RP区间低位交投较上日增温；而短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0. 34-0.35%，与上日一致。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间趋跌至0.21%，较上日靠向区间低位，至于短 天期公司债附买回利率主要成交在0.21-0.25%，上日亦同。(完) (审校 林高丽)