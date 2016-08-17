路透基点：台湾群创280亿台币再融资修改条款，增加日圆部分--TRLPC

路透8月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，尽管联贷阶段已接近尾声，但台湾上市的液晶显示器(LCD)生产商群创光电 修改了280亿台币(8.92亿美元)五年期贷款的条款，此前已从10几家银行获得承贷。

消息人士称，群创决定增加用于贸易融资的200亿日圆(1.98亿美元)新贷款部份，并降低台币部分的最高贷款利率后，两家牵头行兼簿记行之一的台湾银行，已向银行发出修正后的条款，包括13家承贷行在内。

这笔联贷设有70亿台币的绿鞋贷款，目前包含200亿台币A部分，80亿台币B1部分，和200亿日圆的B2部分。B1与B2部分合计不能超过等值80亿台币。

台币部分按基准利率最高加码幅度，从原先的120基点降至112个基点。目前初始贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码110个基点，并与借款人的税后净利润率挂钩：税后净利润率低于0%，加码112基点；税后净利润率为0-2.9%，加码110基点；税后净利润率为3-5.9%，加码95基点；税后净利润率为6%或更高，加码90基点。税前保底利率设为1.7%。

B2部分日圆贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点。

贷款的所有其他条款不变。台湾银行将担任前三年的额度代理行，中国信托商业银行将担任后两年的额度代理行。

该笔交易于6月初进入一般联贷阶段，银行回复截止日期是7月15日。成为MLAB的银行获得最高前端费42个基点。

银行可在8月8日截止日期前对修正后的条款进行回复。

贷款部份的台币资金将用于为群创2015年2月份签署的685亿台币三年期贷款提供再融资，并用作营运资本。由于再融资金额不及2015年2月贷款规模的一半，剩余部分贷款仍将按现有条款执行。