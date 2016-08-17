马来西亚期市：棕榈油期货录得逾10个月最大涨幅，因供给趋于紧张

路透吉隆坡8月17日 - 马来西亚棕榈油期货周三录得逾10个月最大涨幅，收高逾4%，因供给紧张助力市场。

昨日马币走强和技术性修正令棕榈油结束连续两日的涨势，而在此之前曾攀升至10周高位。

指标10月棕榈油期货 收涨4.1%，至每吨2,643马币(林吉特)，为过去四日中第三日上涨。

盘中一度升至2,668马币的6月7日以来最高，并且也是去年9月25日以来最大涨幅。

交易量为76,039口，高于2015年均量44,600口。

本市场年度棕榈油在印度食用油进口中的份额可能会达到纪录低点，因棕榈油价格上涨削弱了其较豆油的价格优势。

“市场供应趋紧...因厄尔尼诺现象的影响，”一位在吉隆坡的交易员说，并表示预计这种趋势将再持续一个月。

另一位交易员表示，印尼今日逢假期休市，使得市场上的卖家减少，也加剧了供给的紧张。

大商所1月豆油合约 上涨0.5%，芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 上涨1.7%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 王兴亚)