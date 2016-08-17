版本:
中国
债券 | 2016年 8月 17日 星期三 21:07 BJT

美国数据：上周抵押贷款申请活动触及六个月低点--MBA

路透纽约8月17日 - 美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布，上周抵押贷款申请降至六个月低点，即便是固息抵押贷款利率下降。

截至8月12日的一周，MBA经季调抵押贷款申请活动指数较前周下滑4%。不过仍比去年同期高出10%。

30年期固息抵押贷款利率降至3.64%，前一周则为3.65%。

MBA数据显示，而截至7月8日止的一周，30年期平均利率触及3.60%，是2013年5月来最低的，距离2012年12月创下的纪录低点3.47%也不远。

6月初周度抵押贷款申请活动曾达到八个月峰值，随后下降，当时30年期抵押贷款利率徘徊在逾三年低点附近。

MBA称，上周再融资申请占整体申请的62.6%，前一周比例为62.4%。(完)

(编译 王洋; 审校 李军)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐