美国数据：上周抵押贷款申请活动触及六个月低点--MBA

英国债市：英国长债收益率触及12月中以来最高，受美债遭抛售影响
20年期英债 和30年期英债 最高分别升至1.928%和2.039%，为12月21日以来最高。截至1615 GMT，两者全日均上涨6个基点。
路透纽约8月17日 - 美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布，上周抵押贷款申请降至六个月低点，即便是固息抵押贷款利率下降。
截至8月12日的一周，MBA经季调抵押贷款申请活动指数较前周下滑4%。不过仍比去年同期高出10%。
30年期固息抵押贷款利率降至3.64%，前一周则为3.65%。
MBA数据显示，而截至7月8日止的一周，30年期平均利率触及3.60%，是2013年5月来最低的，距离2012年12月创下的纪录低点3.47%也不远。
6月初周度抵押贷款申请活动曾达到八个月峰值，随后下降，当时30年期抵押贷款利率徘徊在逾三年低点附近。
MBA称，上周再融资申请占整体申请的62.6%，前一周比例为62.4%。(完)
(编译 王洋; 审校 李军)
20年期英债 和30年期英债 最高分别升至1.928%和2.039%，为12月21日以来最高。截至1615 GMT，两者全日均上涨6个基点。
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