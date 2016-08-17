美国数据：上周抵押贷款申请活动触及六个月低点--MBA

截至8月12日的一周，MBA经季调抵押贷款申请活动指数较前周下滑4%。不过仍比去年同期高出10%。

MBA数据显示，而截至7月8日止的一周，30年期平均利率触及3.60%，是2013年5月来最低的，距离2012年12月创下的纪录低点3.47%也不远。