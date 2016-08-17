金砖国家：8月17日股汇市收盘纵览

路透8月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月17日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.65%，报909.67点。
中国股市：沪综指震荡近收平，深港通获批消息对市场影响不大
中国汇市：人民币放量收跌，市场关注今晚美联储会议纪要
香港股市：因投资者获利了结而收低，深港通获批消息影响不大
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.8%，报59,323.829点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2105/15，上日收报3.1929/40。
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南非股市：几近持平，指标Top-40指数 收盘下跌0.01%，报45,386.78点；大盘综合指数 收盘下跌0.17%，报52,309.7点。Naspers 上涨4.45%，此前其在中国投资的腾讯控股 公布获利增长。
南非汇市：兰特兑美元下滑，因投资人对美国加息的预期升温
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印度股市：连续第二日下跌，美联储官员表示利率可能最早在9月上调后，全球市场抱持谨慎心态。BSE指数 收盘下跌0.21%，报28,005.37点；NSE指数 收盘下跌0.21%，报8,624.05点。
印度汇市：适逢西部马哈拉施特拉邦当地假期，印度外汇和债券市场周三休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.97%，报965.39点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.05%，报504.06点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.08%，报63.825；卢布兑欧元 贬值0.15%，报72.055。(完)
(整理 郑茵 审校 张若琪)