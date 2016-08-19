版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 08:49 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月19日-8月26日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
     
    8月15日当周    
    
    8月19日(五)
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             7月     -0.1%          +0.2%
                              (较上年同期)                     +1.3%          +1.5%
               央行核心CPI(较前月)                              持平           持平
                          (较上年同期)                         +2.1%          +2.1%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        6月     +0.5%          +0.2%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                      +0.3%          +0.9%
    
    
    8月22日当周
    
    8月22日(一)
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  6月        --          +1.8%
    
    8月23日(二)
    1400 美国新屋销售年率(万户)                        7月       58.0          59.2
             新屋销售(较前月)                                     --          +3.5%
    1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数                8月        --           正10
                               服务业指数                         --            正8
                               制造业指数                         --            正7
    
    8月24日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --          541.5
                抵押贷款再融资指数                                --        2,432.8
    1130 美国建筑许可年率(万户)                   7月修正值       --          115.2
             建筑许可(较前月)                                     --          -0.1%
    1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)      6月        --          +0.2%
                                     (较上年同期)                 --          +5.6%
                                 房屋价格指数                     --          234.3
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       8月初值        --           52.9
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                  　7月        --          +1.1%
    
    8月25日(四) 
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)                7月     +2.9%          -3.9%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                      +0.2%          -0.4%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --          -3.8%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --          +0.4%
    
    8月26日(五)
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                  7月初值        --      逆差645.4
    1230 美国零售销售(较前月)                          7月        --          +0.2%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                          --          +0.7%
    1230 美国企业获利                           第二季初值        --          +8.1%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率        第二季修正值     +1.2%          +1.2%
             最终销售                                             --          +2.4%
             消费者支出                                           --          +4.2%
             GDP平减指数                                          --          +2.2%
             个人消费支出(PCE)物价指数                            --          +1.7%
             核心PCE物价指数                                      --          +1.9%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         8月初值        --          51.80
                   服务业PMI                                      --           51.4
    1400 美国密西根大学消费者信心指数              8月终值        --           90.4
                             现况指数                             --          106.1
                             预期指数                             --           80.3
    (完)
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王颖；审校 张荻)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐