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货币新闻 | 2016年 8月 18日 星期四 08:40 BJT

更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存意外减少，汽油库存降幅大于预期

(新增交易员评论及油价表现)

路透纽约8月17日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外下降，汽油库存降幅超过预期，但馏分油库存增加。

EIA公布，上周美国原油库存 减少250万桶，市场预估为增加52.2万桶。

EIA称，美国原油交割地--库欣库存 减少72.4万桶。

“尽管主要数据利多，且我们可能看到原油进一步上涨，因石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家的非正式会议前料有更多评论释出，但我们认为这些全都已被列入考量并得到了反映。”Tyche Capital原油价差交易员Tariq Zahir称。

1551GMT，美国原油9月期约 跌0.14美元至46.44美元；但之后回升，终场升0.21美元，或0.5%，结算价报每桶46.79美元。布兰特原油10月合约 升0.16美元至49.39美元；之后续涨，最后收涨0.62美元，或1.3%，报每桶49.85美元。

EIA数据显示，日炼油量 增加26.8万桶。炼厂产能利用率 上升1.3个百分点。

美国上周汽油库存 减少270万桶，市场预估为减少160万桶。

EIA数据还显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加190万桶，市场预估为减少74.2万桶。

上周美国原油日进口量 减少21.1万桶。(完) (编译 张若琪 审校 白云)
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