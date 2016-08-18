美国个股：Target称苹果产品需求下降,拖累其电子产品销售

路透8月17日 - 零售商Target Corp 称，苹果公司 的产品需求下降，在第二季拖累了Target连锁店电子产品的销售，但该公司正在与苹果合作，以便利用下半年苹果推出新产品的机会扭转局面。

Target在周三早些时候下调了整个财年的获利预估，之前该公司公布季度营收跌幅大于预期，因电子产品的需求下降，且重振食品杂货业务的努力开局不顺。

该公司股价收跌6.4%，报70.63美元，盘中一度大跌7.4%。

执行长Brian Cornell称，第二季各类产品的顾客流量均有下降，但电子产品营收降幅竟高达双位百分数，在开业至少一年门店的整体营收降幅中占到约三分之二。

电子产品减少的营收中，约三分之一归咎于苹果产品需求下降超过20%。苹果在4月时公布，由于智能手机市场饱和，iPhone销售首次下滑，营收也出现13年来的首次下降。 (完)