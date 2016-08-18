《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月18日

路透8月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7539 港元 ) 美国股市周三小幅收高，道琼工业指数 收高21.92点，或0.12%，至18,573.94点此前美国联邦储备 理事会(F ED/美联储)公布的7月会议记录显示投票委员对是否要在短期内加息仍有 分歧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 125.650 -0.30 20810 9.743 -0.18 中国铝业 9.190 0.55 9112 2.850 -0.69 中国移动 62.540 -0.10 164129 96.986 0.04 中国人寿 12.210 -2.01 199794 18.935 -0.13 中石油 69.450 -0.70 12082 5.385 0.09 中石化 73.520 0.15 13951 5.701 0.01 汇丰控股 35.580 0.65 6275319 55.177 1.06 中电信 51.110 0.12 4681 3.963 0.08 中国联通 10.990 1.95 375212 8.522 1.45 兖州煤业 6.100 -3.17 3226 4.730 0.21 华能国际 25.980 -1.07 11535 5.036 -0.47 南方航空 34.400 -3.15 4429 5.335 0.09 东方航空 28.950 -1.76 3144 4.490 -0.23 中芯国际 4.990 -1.19 13503 0.774 0.50 （完） (整理 梁慧仪)