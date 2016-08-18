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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 08:02 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月18日

路透8月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7539
港元 )
    
    美国股市周三小幅收高，道琼工业指数 收高21.92点，或0.12%，至18,573.94点此前美国联邦储备
理事会(F ED/美联储)公布的7月会议记录显示投票委员对是否要在短期内加息仍有 分歧。 
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              125.650     -0.30       20810       9.743       -0.18
 中国铝业                            9.190       0.55        9112        2.850       -0.69
 中国移动                            62.540      -0.10       164129      96.986      0.04
 中国人寿                            12.210      -2.01       199794      18.935      -0.13
 中石油                              69.450      -0.70       12082       5.385       0.09
 中石化                              73.520      0.15        13951       5.701       0.01
 汇丰控股                            35.580      0.65        6275319     55.177      1.06
 中电信                              51.110      0.12        4681        3.963       0.08
 中国联通                            10.990      1.95        375212      8.522       1.45
 兖州煤业                            6.100       -3.17       3226        4.730       0.21
 华能国际                            25.980      -1.07       11535       5.036       -0.47
 南方航空                            34.400      -3.15       4429        5.335       0.09
 东方航空                            28.950      -1.76       3144        4.490       -0.23
 中芯国际                            4.990       -1.19       13503       0.774       0.50
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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