《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月18日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透8月18日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7539 港元 ) 美国股市周三小幅收高，道琼工业指数 收高21.92点，或0.12%，至18,573.94点此前美国联邦储备 理事会(F ED/美联储)公布的7月会议记录显示投票委员对是否要在短期内加息仍有 分歧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 125.650 -0.30 20810 9.743 -0.18 中国铝业 9.190 0.55 9112 2.850 -0.69 中国移动 62.540 -0.10 164129 96.986 0.04 中国人寿 12.210 -2.01 199794 18.935 -0.13 中石油 69.450 -0.70 12082 5.385 0.09 中石化 73.520 0.15 13951 5.701 0.01 汇丰控股 35.580 0.65 6275319 55.177 1.06 中电信 51.110 0.12 4681 3.963 0.08 中国联通 10.990 1.95 375212 8.522 1.45 兖州煤业 6.100 -3.17 3226 4.730 0.21 华能国际 25.980 -1.07 11535 5.036 -0.47 南方航空 34.400 -3.15 4429 5.335 0.09 东方航空 28.950 -1.76 3144 4.490 -0.23 中芯国际 4.990 -1.19 13503 0.774 0.50 （完） (整理 梁慧仪)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583