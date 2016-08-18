中国保险：中国保险投资基金已签约项目达700亿元--报载

路透上海8月18日 - 上海证券报周四报导，中国保险业的投资航母--中国保险投资基金目前已签约项目达700亿元人民币，包括“招商局轮船股份股权投资计划”，以及今年4月中保投资募集300亿元保险资金，以母基金形式与上海浦东发展集团、陆家嘴集团成立“上海中保浦东城市发展股权投资基金”。

报导指出，基金管理人中保投资有限责任公司日前召开第一届董事会第二次会议，董事会披露，公司目前已通过立项阶段项目5个，进入尽职调查阶段项目4个，进入合同文本起草阶段项目4个。

公司目前已入库储备项目以基础设施、公用事业为主，兼顾产业升级、新能源、新材料以及互联网医疗和大健康等新兴行业，这些项目符合国家战略方向，风险可控、收益良好。除了传统的类固定收益类项目，公司在长期股权投资方向上进行了重点拓展。

其中，拟与招商资本合作成立“物流仓储与新能源产业基金”，与财政部发起设立“PPP发展基金”以及“生态城市发展基金”，与中燃控股合作成立“清洁能源发展基金”，与中交集团合作成立“交通事业发展基金”，与中国建筑材料集团合作成立“中国建材产业发展基金”等。

2015年6月，中国保险投资基金由国务院常务会议批复设立，由中国保监会负责筹备组建。基金总规模为3,000亿元，首期1,000亿元，存续期限5-10年，主要向保险机构募集，保险机构出资不低于基金总规模的80%，被誉为“保险业的投资航母”。