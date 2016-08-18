《香港报摘》--经济日报8月18日

**头版头条**

--受惠手机游戏及微信朋友圈广告业务增长，重磅股腾讯 中期业绩胜预期，管理层更透露，看到大热手机游戏《Pokémon GO》的热潮，指会研究开发同类型的LBS（Location-Based Service，移动定位服务）手游。

**其他**

--SOHO中国 董事长潘石屹指，出售上海SOHO世纪广场对其租金收入影响较小，未来仍有三个上海项目可供出售。首席执行官张欣称现金充裕，将继续派特别股息。

--Joyce Boutique 财务部副总裁黄成辉指，近月整体同店销售有双位数跌幅，短期内零售市道仍然疲弱，将会冻结招聘人手以控制成本。（完）

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