《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月18日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--行政院召开第二次振兴经济会议，公营事业将加码投资至3,400亿台币，新增约300亿台币，以台电向东电购买电网投入96亿台币最受瞩目。为提振信心，行政院长林全指示加强交通轨道运输规画，解决企业土地供给问题，工业区土地朝只租不售检讨。
--工总理事长许胜雄与工商协进会理事长林伯丰直言，政府的新南向政策指出要与对岸对话，但要如何落实比较重要，否则又会是一个高挂在墙上的画饼。
*经济日报：
--润泰集团总裁尹衍梁和前兆丰金董事长蔡友才操盘的鉴机资产管理公司，大买中信金 持股，引爆中信金经营权大战。蔡友才受访强调，鉴机买中信金股票是财务性投资，且有进有出，明年中信金改选前不排除获利了结。
--行政院长林全近日重申坚持〞一例一休〞版劳基法修正案的立场，此案是否在立法院下会期列入民进党团的优先法案，外界持续关注。据了解，最近民进党立委态度已由坚持转为观望、保留。
--宝成 集团原规划进驻中兴新村设立智慧型制鞋厂暨创研中心，但目前此案已重新调整方向，未来拟由集团旗下的宝悍主导，筹设国内第一座〞运动产业服务平台基地〞，等于宣告宝成将由鞋类制造，跨入运动产业服务领域。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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