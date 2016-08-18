《香港报摘》--信报8月18日

**头版头条**

--新地 元朗另一个大型项目Grand YOHO第一期首批226伙折实平均尺价1.2万港元，贴近二手市价，个别单位折实尺价低见9,931港元。发展商更推出多项付款方法吸纳不同类型客户，尽揽租客上车以扩大客源。有业界表示，项目首批定价具竞争力，不单冻结二手市场交投，区内新盘料亦遭冰封。

**其他**

--永利澳门 旗下位于路氹的永利皇宫下周一开幕，将设350张赌枱。永利澳门兼母公司永利度假村 主席Stephen Wynn表示，赌枱数目并不影响收入，而集团未来非博彩收入占比将逐步提高。

--华润啤酒 宣布供股结果，显示今次超额认购4.4倍，共有44.16亿股，当中额外申请共36.11亿股，比例高达81.77%，部分更涉及不寻常供股申请。为打击＂碎股党＂，该公司决定只提供688.36万股股份予额外申请表格认购，申请2,000股或以上的额外供股股份，配发比率只得0.18%至0.53%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘