《香港报摘》--信报8月18日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**头版头条**
--新地 元朗另一个大型项目Grand YOHO第一期首批226伙折实平均尺价1.2万港元，贴近二手市价，个别单位折实尺价低见9,931港元。发展商更推出多项付款方法吸纳不同类型客户，尽揽租客上车以扩大客源。有业界表示，项目首批定价具竞争力，不单冻结二手市场交投，区内新盘料亦遭冰封。
**其他**
--永利澳门 旗下位于路氹的永利皇宫下周一开幕，将设350张赌枱。永利澳门兼母公司永利度假村 主席Stephen Wynn表示，赌枱数目并不影响收入，而集团未来非博彩收入占比将逐步提高。
--华润啤酒 宣布供股结果，显示今次超额认购4.4倍，共有44.16亿股，当中额外申请共36.11亿股，比例高达81.77%，部分更涉及不寻常供股申请。为打击＂碎股党＂，该公司决定只提供688.36万股股份予额外申请表格认购，申请2,000股或以上的额外供股股份，配发比率只得0.18%至0.53%。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583