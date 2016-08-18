《中国报摘》--其他报纸重要消息8月18日

**上海证券报**

--国家发改委发布《天然气管道运输价格管理办法（试行）和《天然气管道运输定价成本监审办法（试行）》，向社会公开征求意见。各方最为关注的天然气管网分离，短期或以不分拆的方式落地。

--保险业的投资航母--中国保险投资基金已签约项目达700亿元人民币，目前已通过立项阶段项目五个，进入尽职调查阶段项目四个，进入合同文本起草阶段项目4个。公司拟与招商资本合作成立物流仓储与新能源产业基金，与财政部发起设立PPP发展基金以及生态城市发展基金等。

--近期A股市场上“举牌概念”热，也迎来牛散的捧场。中国软件 公告称，个人投资者文细棠对公司持股比例已至5.32%。

**证券时报**

--新三板挂牌企业永诚保险拟定向增发不超过10亿股，募集资金不超过30亿元以补充资本金。这是新三板近半年来最大的定增方案。

**21世纪经济报道**

--中仁集团周三与俄罗斯联邦外贸委员会工业物资进口国营企业签订原油供应协议。根据协议，俄方每年将向中仁集团供应1亿桶轻质原油，每年总价值约为300亿元，全部会以现货交割方式在新加坡完成。

**东方早报**

--安邦系增持金融街 股份至29.98%，逼近后者第一大股东金融街集团及其一致行动人持有的31.18%。

--SOHO中国 董事长潘石屹表示，将出售上海三个非核心项目，分别为凌空SOHO、虹口SOHO和SOHO天山广场，其中SOHO天山广场将在今年底竣工。（完）