企业并购：台湾润泰集团旗下投资公司同步加码中信金逾2%--报载

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北8月18日 - 台湾本地媒体周四报导，润泰集团总裁尹衍梁透过3月刚成立的鉴机资产管理公司，据悉已吃下中信金 逾2%持股，接下来将透过旗下八大投资公司同步加码，一举在明年中信金董监改选扳倒大股东辜仲谅。
此举不只宣示中信金明年6月董监改选提前开战，辜仲谅能否守住家业更受关注。
工商时报指出，尹衍梁也是南山人寿大股东，若真的入主中信金，金融圈认为可能促成中信金与南山合体，出现总资产逾8兆(万亿)台币的新金控。果真如此，将挤下台湾传统大家族--蔡家所创的国泰金 和富邦金 ，稳坐台湾最大金控，台湾金融史将彻底改写。
鉴机公司董事长是前大型官股金控--兆丰金控 董事长蔡友才。经济日报访问蔡友才强调，鉴机买中信金股票是财务性投资，且有进有出，明年中信金改选前不排除获利了结。该报导指出，蔡友才昨天提出三点声明，第一是鉴机持有中信金约38万多张、持股比2%多，并非近3%，且为财务性投资；其次，他操盘首重股东权益与资产净值表现；第三是投资中信金有进有出，不排除获利了结。
经济日报指出，尹衍梁昨晚对于经营权大战简短回应：社会自有公评；他同时并表示，南山人寿虽持股中信金，依法并没有改选投票权，外界揣测是多虑了。
中信金是台湾中型民营金控，隶属台湾的传统大家族--辜家，但辜仲谅先前卷入海外结构债交易疑云，近期又被检调搜索有关台湾人寿的投资案，备受争议。
润泰集团总裁尹衍梁则为台湾的知名企业家，拥有〞大润发〞这个台湾以及中国大陆的大型零售百货通路，他并于多年前从美国AIG集团手中接下南山人寿股权。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
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