企业并购：台湾润泰集团旗下投资公司同步加码中信金逾2%--报载

路透台北8月18日 - 台湾本地媒体周四报导，润泰集团总裁尹衍梁透过3月刚成立的鉴机资产管理公司，据悉已吃下中信金 逾2%持股，接下来将透过旗下八大投资公司同步加码，一举在明年中信金董监改选扳倒大股东辜仲谅。

此举不只宣示中信金明年6月董监改选提前开战，辜仲谅能否守住家业更受关注。

工商时报指出，尹衍梁也是南山人寿大股东，若真的入主中信金，金融圈认为可能促成中信金与南山合体，出现总资产逾8兆(万亿)台币的新金控。果真如此，将挤下台湾传统大家族--蔡家所创的国泰金 和富邦金 ，稳坐台湾最大金控，台湾金融史将彻底改写。

鉴机公司董事长是前大型官股金控--兆丰金控 董事长蔡友才。经济日报访问蔡友才强调，鉴机买中信金股票是财务性投资，且有进有出，明年中信金改选前不排除获利了结。该报导指出，蔡友才昨天提出三点声明，第一是鉴机持有中信金约38万多张、持股比2%多，并非近3%，且为财务性投资；其次，他操盘首重股东权益与资产净值表现；第三是投资中信金有进有出，不排除获利了结。

经济日报指出，尹衍梁昨晚对于经营权大战简短回应：社会自有公评；他同时并表示，南山人寿虽持股中信金，依法并没有改选投票权，外界揣测是多虑了。

中信金是台湾中型民营金控，隶属台湾的传统大家族--辜家，但辜仲谅先前卷入海外结构债交易疑云，近期又被检调搜索有关台湾人寿的投资案，备受争议。