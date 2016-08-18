《香港报摘》--其他报纸重要消息8月18日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
**明报**
--景顺长城基金经理鲍无可指出，深港通的推出对他投资港股的策略没太大影响，但由于港股估值偏低，相信不少内地基金将加大配置港股比例。该基金近三个月的港股比例由20%增至约65%，现时重仓腾讯 、长和 、汇控 等大蓝筹。
**星岛日报**
--中国联通 上半年业绩改善，虽然中期纯利按年仍跌近80%，但已胜市场预期。管理层称，流动电话业务扭转经营困局已初见成效，相信最困难的时期即将过去，冀今年底收入和明年利润都将有变化。该公司并希望铁塔公司能尽快上市，惟现时仍未有上市时间表。
**苹果日报**
--受人民币面临再贬值压力影响，越秀交通 副总经理潘勇强表示，公司早前已偿还所有港元债，目前外币债占总负债逾16%，未来融资将以人民币为主，会继续改善债务结构。
**东方日报**
--旭辉 宣布上调全年销售目标两成至438亿元人民币。他认为，内地一线及核心二线城市未来半年楼市活跃，楼价有10-20%上涨空间。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583