《香港报摘》--其他报纸重要消息8月18日

**明报**

--景顺长城基金经理鲍无可指出，深港通的推出对他投资港股的策略没太大影响，但由于港股估值偏低，相信不少内地基金将加大配置港股比例。该基金近三个月的港股比例由20%增至约65%，现时重仓腾讯 、长和 、汇控 等大蓝筹。

**星岛日报**

--中国联通 上半年业绩改善，虽然中期纯利按年仍跌近80%，但已胜市场预期。管理层称，流动电话业务扭转经营困局已初见成效，相信最困难的时期即将过去，冀今年底收入和明年利润都将有变化。该公司并希望铁塔公司能尽快上市，惟现时仍未有上市时间表。

**苹果日报**

--受人民币面临再贬值压力影响，越秀交通 副总经理潘勇强表示，公司早前已偿还所有港元债，目前外币债占总负债逾16%，未来融资将以人民币为主，会继续改善债务结构。

**东方日报**

--旭辉 宣布上调全年销售目标两成至438亿元人民币。他认为，内地一线及核心二线城市未来半年楼市活跃，楼价有10-20%上涨空间。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘