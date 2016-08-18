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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 09:07 BJT

《全球汇市》美元下跌，因美联储会议记录显示较少决策者支持近期升息

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1303  1.1286  +0.15  +4.08  1.0860
    美元/日圆             99.82  100.24  -0.42 -17.02  120.30
    欧元/日圆         112.82  113.16  -0.30 -13.53  130.47
    美元/瑞郎            0.9610  0.9614  -0.04  -4.07  1.0018
    英镑/美元            1.3052  1.3039  +0.10 -11.44  1.4738
    美元/加元            1.2845  1.2843  +0.02  -7.18  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6275  6.6341  -0.10  +0.91  6.5680
    澳元/美元            0.7654  0.7654  +0.00  +5.21  0.7275
    新西兰元/美元        0.7256  0.7246  +0.14  +6.32  0.6825
    澳元/日圆         76.420  76.690  -0.35 -12.78  87.620
    新西兰元/日圆     72.420  72.670  -0.34 -11.66  81.980
    英镑/日圆         130.31  130.69  -0.29 -26.47  177.22
    澳元/新西兰元     1.0547  1.0549  -0.02  -1.10  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 汪红英/李爽/陈宗琦/郑茵/许娜/王丽鑫/张若琪)

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