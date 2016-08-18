《全球汇市》美元下跌，因美联储会议记录显示较少决策者支持近期升息

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1303 1.1286 +0.15 +4.08 1.0860 美元/日圆 99.82 100.24 -0.42 -17.02 120.30 欧元/日圆 112.82 113.16 -0.30 -13.53 130.47 美元/瑞郎 0.9610 0.9614 -0.04 -4.07 1.0018 英镑/美元 1.3052 1.3039 +0.10 -11.44 1.4738 美元/加元 1.2845 1.2843 +0.02 -7.18 1.3839 美元/离岸人民币 6.6275 6.6341 -0.10 +0.91 6.5680 澳元/美元 0.7654 0.7654 +0.00 +5.21 0.7275 新西兰元/美元 0.7256 0.7246 +0.14 +6.32 0.6825 澳元/日圆 76.420 76.690 -0.35 -12.78 87.620 新西兰元/日圆 72.420 72.670 -0.34 -11.66 81.980 英镑/日圆 130.31 130.69 -0.29 -26.47 177.22 澳元/新西兰元 1.0547 1.0549 -0.02 -1.10 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 b 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 汪红英/李爽/陈宗琦/郑茵/许娜/王丽鑫/张若琪)