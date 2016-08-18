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市场报道 | 2016年 8月 18日 星期四 08:59 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月18日至8月25日

路透8月18日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为G
MT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
 公司事件列表                                                                              
 开始日期       结束日期     公布时   公司代   事件名称
                             间       码       
 2016年8月18日               BMO      HRL.N    Q3 2016 荷美尔(Hormel Foods Corp) 
 2016年8月18日               BMO      WMT.N    Q2 2017 沃尔玛
 2016年8月18日               20:15    GPS.N    Q2 2016 Gap Inc 
 2016年8月18日               AMC      ROST.OQ  Q2 2016 Ross Stores Inc 
 2016年8月18日               AMC      AMAT.OQ  Q3 2016 应用材料(Applied Materials)
 2016年8月19日               BMO      FL.N     Q2 2016 Foot Locker Inc 
 2016年8月19日               BMO      EL.N     Q4 2016 雅诗兰黛(Estee Lauder)
 2016年8月19日               BMO      DE.N     Q3 2016 Deere & Co 
 2016年8月23日               BMO      SJM.N    Q1 2017 J M Smucker Co
 2016年8月23日               BMO      BBY.N    Q2 2017 百思买
 2016年8月23日               AMC      INTU.OQ  Q4 2016 Intuit Inc 
 2016年8月24日               AMC      HPQ.N    Q3 2016 惠普
 2016年8月24日               AMC      PVH.N    Q2 2016 PVH Corp  
 2016年8月25日               BMO      TIF.N    Q2 2016 蒂芙尼
 2016年8月25日               BMO      DG.N     Q2 2016 Dollar General Corp 
 2016年8月25日               BMO      MDT.N    Q1 2017 Medtronic plc 
 2016年8月25日               11:00    SIG.N    Q2 2017 Signet Jewelers Ltd
 2016年8月25日               AMC      ADSK.OQ  Q2 2017 Autodesk Inc
 2016年8月25日               AMC      ULTA.OQ  Q2 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 张荻； 审校 白云)
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