《美国上市公司业绩公布日程表》--8月18日至8月25日

《全球汇市》美元本周表现为逾一年来最糟，受政治不确定性拖累
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
路透8月18日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为G MT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 公司事件列表 开始日期 结束日期 公布时 公司代 事件名称 间 码 2016年8月18日 BMO HRL.N Q3 2016 荷美尔(Hormel Foods Corp) 2016年8月18日 BMO WMT.N Q2 2017 沃尔玛 2016年8月18日 20:15 GPS.N Q2 2016 Gap Inc 2016年8月18日 AMC ROST.OQ Q2 2016 Ross Stores Inc 2016年8月18日 AMC AMAT.OQ Q3 2016 应用材料(Applied Materials) 2016年8月19日 BMO FL.N Q2 2016 Foot Locker Inc 2016年8月19日 BMO EL.N Q4 2016 雅诗兰黛(Estee Lauder) 2016年8月19日 BMO DE.N Q3 2016 Deere & Co 2016年8月23日 BMO SJM.N Q1 2017 J M Smucker Co 2016年8月23日 BMO BBY.N Q2 2017 百思买 2016年8月23日 AMC INTU.OQ Q4 2016 Intuit Inc 2016年8月24日 AMC HPQ.N Q3 2016 惠普 2016年8月24日 AMC PVH.N Q2 2016 PVH Corp 2016年8月25日 BMO TIF.N Q2 2016 蒂芙尼 2016年8月25日 BMO DG.N Q2 2016 Dollar General Corp 2016年8月25日 BMO MDT.N Q1 2017 Medtronic plc 2016年8月25日 11:00 SIG.N Q2 2017 Signet Jewelers Ltd 2016年8月25日 AMC ADSK.OQ Q2 2017 Autodesk Inc 2016年8月25日 AMC ULTA.OQ Q2 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 张荻； 审校 白云)
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高约 1%，交易商称因在周四重挫3%后市场出现低吸买盘。 巴西货币雷亚尔反弹也提供了一些来支撑，因这放缓了巴西农户的出 售。周四雷亚尔重挫约7%，鼓励农户增加现货出售。 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四报告，阿根廷未来一周预计会 有降雨，可能拖慢部分地区的大豆收割，或令产量降低。 CBOT-7月大豆 收于每蒲式耳9.53美元，升8-1/4美分。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.50美元，报每短吨307美元，CBOT-7 月豆油合约 收高0.60美分，报每磅33.04美分。 今日CBOT大豆预估成交量为158,195口，豆粕为86,186口，豆油为75, 309口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五升逾2% ，受助于美元疲弱，及担心大平原和中西部地区的过度雨量威胁正在生长 的作物。 CBOT-7月小麦 收高9-1/2美分，报每蒲式耳4.35-1/4美元，盘中 升至5月12日以来最高的4.36-3/4美元。本周，该合约升2-1/2美分，或0. 6%。 美元指数 势将录得逾一年来的最差周度表现，美元下跌令美国 作物在全球市场更具吸引力。 今日CBOT小麦期货预估成交量为73,046口。(完) (编译 刘静；审校 李军)