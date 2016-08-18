《全球重要经济事件一览表》--8月18日-8月25日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
(除特别说明外，均为GMT时间)
8月18日(四)
北京--中国国际经济交流中心举办第一期“世界经济季度谈”(0100)。
首尔--韩国企划财政部长官柳一镐参加经济议题讨论会议(0100)。
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加一项媒体简报会，讨论区域经济最新情况(1400)。
华盛顿--美国财政部联邦保险咨询委员会举行公开会议(1700)。
美国安克雷奇--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表演说(2000)。
新加坡--国际货币基金组织(IMF)和新加坡经济机构SKBI举办年度SKBI会议(至8月19日)。
雅加达--印尼央行召开理事会会议(至8月19日)。
8月19日(五)
达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗发表演讲(0000)。
新加坡--新加坡金管局局长孟文能发表演说(0100)。
雅加达--印尼央行公布利率决定(0000)
8月21日(日)
奥地利阿尔卑巴赫--欧盟执委会主席贾克在一项论坛活动中发表演说(1130)
8月22日(一)
暂无重要经济事件。
8月23日(二)
暂无重要经济事件。
8月24日(三)
雷克雅未克--冰岛央行利率决定(1100)。
西安--亚布力高峰会(至26日)。
雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定(1100)。
8月25日(一)
暂无重要经济事件。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 白云)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583