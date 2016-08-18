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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 09:12 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月18日-8月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月18日(四)

北京--中国国际经济交流中心举办第一期“世界经济季度谈”(0100)。

首尔--韩国企划财政部长官柳一镐参加经济议题讨论会议(0100)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加一项媒体简报会，讨论区域经济最新情况(1400)。

华盛顿--美国财政部联邦保险咨询委员会举行公开会议(1700)。

美国安克雷奇--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表演说(2000)。

新加坡--国际货币基金组织(IMF)和新加坡经济机构SKBI举办年度SKBI会议(至8月19日)。

雅加达--印尼央行召开理事会会议(至8月19日)。

8月19日(五)

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗发表演讲(0000)。

新加坡--新加坡金管局局长孟文能发表演说(0100)。

雅加达--印尼央行公布利率决定(0000)

8月21日(日)

奥地利阿尔卑巴赫--欧盟执委会主席贾克在一项论坛活动中发表演说(1130)

8月22日(一)

暂无重要经济事件。

8月23日(二)

暂无重要经济事件。

8月24日(三)

雷克雅未克--冰岛央行利率决定(1100)。

西安--亚布力高峰会(至26日)。

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定(1100)。

8月25日(一)

暂无重要经济事件。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 白云)

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