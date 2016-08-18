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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 09:19 BJT

金属期市：伦铜小升，因美联储会议记录打压美元下跌

美联储)周三发布的7月货币政策会议记录显示，政策制定者同意升息前需要看到更多数据，尽管部分政策制定者认为可能需要很快收紧政策。

美元周四下跌，此前美联储公布会议记录显示，反对近期升息的政策制订者人数超过支持者。

中国7月精炼铜产量同比增长9.6%，至72.2万吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/张若琪)

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