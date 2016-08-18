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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 09:27 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数续跌，CFETS指数下探至94.21

路透上海8月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日微跌0.32%至94.21；SDR篮子指数微跌至95.34，BIS篮子指数微跌至94.70
的新低。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.67%，SDR篮子指数跌3.54%，BIS指数跌6.89%
。
 CFETS篮子货币          今日中间价      CFETS篮子货币较上日升贬点数
 人民币                         6.6273                           -217
 欧元                           7.4829                           -288
 日圆                           6.6401                           -601
 港元                           0.8547                            -28
 英镑                           8.6457                           -329
 澳元                            5.076                             73
 新西兰元                       4.8101                              6
 新加坡元                       4.9417                            -78
 瑞郎                           6.8938                           -235
 加元                           5.1586                           -268
 林吉特                          0.602                            9.8
 卢布                           9.7296                            806
 泰铢                           5.2157                           -175
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报94.88，较上日微跌0.01%；RXY全球在岸人民币指数 报94.65，较上日微
跌0.18%；RXY参考离岸人民币指数 报94.94，较上日微跌0.08%；RXY参考在岸人民
币指数 报94.72，较上日微跌0.18%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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