中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数续跌，CFETS指数下探至94.21

路透上海8月18日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微跌0.32%至94.21；SDR篮子指数微跌至95.34，BIS篮子指数微跌至94.70 的新低。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.67%，SDR篮子指数跌3.54%，BIS指数跌6.89% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数 人民币 6.6273 -217 欧元 7.4829 -288 日圆 6.6401 -601 港元 0.8547 -28 英镑 8.6457 -329 澳元 5.076 73 新西兰元 4.8101 6 新加坡元 4.9417 -78 瑞郎 6.8938 -235 加元 5.1586 -268 林吉特 0.602 9.8 卢布 9.7296 806 泰铢 5.2157 -175 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报94.88，较上日微跌0.01%；RXY全球在岸人民币指数 报94.65，较上日微 跌0.18%；RXY参考离岸人民币指数 报94.94，较上日微跌0.08%；RXY参考在岸人民 币指数 报94.72，较上日微跌0.18%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)