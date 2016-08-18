全球金市：现货金第四天上扬，美联储会议记录冷却升息预期压低美元

美国期金 升0.6%报每盎司1,356.70美元。

美元周四下跌，日圆兑美元 涨0.4%报99.87日圆。

美元指数 报94.622，盘旋在周二所及的七周低点94.426附近，本周迄今跌幅已超过1%。

周三公布的官方数据显示，英国7月请领失业金人数意外下降，尽管脱欧公投给经济造成冲击。这表明英国退欧对就业市场暂时没有产生太大影响。

日本7月出口大减，下滑速度为全球金融危机以来最快，日圆劲升以及国外经济疲弱加剧对海外出货压力，显示出日本不能倚赖出口来带动增长的警讯。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量减少0.46%，至957.78吨，周二为962.23吨。

芝加哥商业交易所(CME)周三将COMEX 100黄金期货投机客维持保证金从6,000美元调降10%至5,400美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金