全球金市：现货金第四天上扬，美联储会议记录冷却升息预期压低美元

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
美国期金 升0.6%报每盎司1,356.70美元。
美元周四下跌，日圆兑美元 涨0.4%报99.87日圆。
美元指数 报94.622，盘旋在周二所及的七周低点94.426附近，本周迄今跌幅已超过1%。
周三公布的官方数据显示，英国7月请领失业金人数意外下降，尽管脱欧公投给经济造成冲击。这表明英国退欧对就业市场暂时没有产生太大影响。
日本7月出口大减，下滑速度为全球金融危机以来最快，日圆劲升以及国外经济疲弱加剧对海外出货压力，显示出日本不能倚赖出口来带动增长的警讯。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量减少0.46%，至957.78吨，周二为962.23吨。
芝加哥商业交易所(CME)周三将COMEX 100黄金期货投机客维持保证金从6,000美元调降10%至5,400美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李爽 审校 王丽鑫/张若琪)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583