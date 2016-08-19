《中国已公布新股发行上市日程表》--8月19日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 8/19 深 横河模具 300539 2,375 6.12 22.96 安信证券 8/23 8/19 沪 安图生物 732658 4,200 14.58 22.99 招商证券 8/23 8/24 深 江阴银行 002807 20,944.55 4.64 10.17 光大证券 8/26 8/24 沪 正平股份 732843 9,970 5.03 22.97 申万宏源 8/26 9/6 深 农尚环境 300536 2,327.6836 9.06 18.12 红塔证券 9/8 9/8 沪 无锡银行 730908 18,481.1482 4.47 9.91 中信建投 9/12 ----------------------------------------------------------------------------------- 中止发行 沪 国泰集团 732977 5,528 -- -- 中德证券 -- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 8/19 沪 欧普照明 5,800 14.94 22.99 中信证券 *8/22 沪 安 德 利 2,000 11.71 22.99 华林证券 -- 深 深冷股份 2,000 16.67 22.98 中信证券 -- 深 红墙股份 2,000 22.46 22.69 国都证券 -- 沪 花王股份 3,335 11.66 22.97 中泰证券 -- 深 同益股份 1,400 15.85 22.98 广发证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 乔艳红)