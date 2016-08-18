更新版 1-中国房地产：7月70个大中城市房价指数延续涨势，但环比上涨城市个数减少

* 70个大中城市房价指数同比连续10个月上涨 * 环比续升但上涨城市个数减少 * 前期房价上涨过快的一线城市和少数二线环比收窄幅度大 (新增统计局评论和更多数据细节) 路透北京8月18日 - 中国7月70城房价指数连续10个月延续涨势，且涨幅进一步扩大，新建商品住宅价格 同比上涨的城市个数有所增加；不过较上月，房价上涨动力整体略有减弱，尤其是前期上涨过快的一线和二线 热点城市。 路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，7月70个大中城市新建住宅销售价格同比升7.9%，连续第10 个月上涨，且涨幅扩大至2014年2月以来最高。从环比看，7月新建住宅销售价格较上月上涨0.8%，连续15个月 上涨，涨幅与前月一致。 “环比上涨城市个数减少，下降城市个数增加，涨幅继续收窄；一线和少数二线城市涨幅收窄。”国家统 计局城市司高级统计师刘建伟就数据点评道，收窄幅度较大的城市主要是前期上涨过快的一线城市和少数热点 二线城市，其余城市环比变化不大。 数据显示，7月份70个大中城市新建商品住宅价格环比上涨的城市有51个，环比减少四个，下降的城市有1 6个，比上月增加六个，环比涨幅总体收窄。 而在上涨的51个城市里，涨幅在1%以上的城市有16个，比上月减少一个；最高涨幅为4.6%，低于上月0.3 个百分点；涨幅比上月收窄的城市有16个，比上月减少17个。 四大一线城市新建商品住宅价格指数环比涨幅多降至2%以下，京沪广深分别上涨1.7%、1.4%、1.3%和2%， 而部分热点二线城市房价涨幅仍可观，厦门、合肥、南京、无锡等的涨幅为4.6%、4.2%、3.6%和2.7%。 上月新建商品住宅价格环比增幅前五的城市分别为：合肥（4.9%）、 厦门（4.7%）、南京（4%）、深圳 （2.6%）和无锡（2.6%），一线城市中的上海和北京涨幅也居前，分别为2.4%和2.3%。 同比方面，刘建伟指出，上涨城市个数继续增加，下降城市个数继续减少，涨幅仍在扩大；一线城市涨幅 收窄，二、三线城市涨幅扩大。 7月份70个大中城市新建商品住宅价格同比上涨的城市有58个，比上月增加一个；下降的城市有11个，比 上月减少一个，同比总体仍在上涨。 分城看，刘建伟称，一线城市由于去年同期基数相对较高，近期环比涨幅收窄明显，7月份新建商品住宅 和二手住宅价格同比平均涨幅均进一步收窄；而绝大部分二、三线城市由于去年同期基数相对较低，同比涨幅 仍在继续扩大。 以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：（重点城市表格见 ） 同比(%) 环比(%) 7月 7.9 0.8 6月 7.3 0.8 5月 6.9 0.9 4月 6.2 1.2 3月 4.9 1.1 2月 3.6 0.6 2016年1月 2.5 0.4 2015年12月 1.6 0.3 11月 0.9 0.3 10月 0.1 0.2 9月 -0.9 0.3 8月 -2.3 0.3 7月 -3.7 0.3 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个 大中城市房价涨幅的平均数。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)