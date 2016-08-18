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亚洲 | 2016年 8月 18日 星期四 10:30 BJT

更新版 1-中国房地产：7月70个大中城市房价指数延续涨势，但环比上涨城市个数减少

* 70个大中城市房价指数同比连续10个月上涨
    * 环比续升但上涨城市个数减少
    * 前期房价上涨过快的一线城市和少数二线环比收窄幅度大

 (新增统计局评论和更多数据细节)
    路透北京8月18日 - 中国7月70城房价指数连续10个月延续涨势，且涨幅进一步扩大，新建商品住宅价格
同比上涨的城市个数有所增加；不过较上月，房价上涨动力整体略有减弱，尤其是前期上涨过快的一线和二线
热点城市。
    
    路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，7月70个大中城市新建住宅销售价格同比升7.9%，连续第10
个月上涨，且涨幅扩大至2014年2月以来最高。从环比看，7月新建住宅销售价格较上月上涨0.8%，连续15个月
上涨，涨幅与前月一致。

    “环比上涨城市个数减少，下降城市个数增加，涨幅继续收窄；一线和少数二线城市涨幅收窄。”国家统
计局城市司高级统计师刘建伟就数据点评道，收窄幅度较大的城市主要是前期上涨过快的一线城市和少数热点
二线城市，其余城市环比变化不大。
    
    数据显示，7月份70个大中城市新建商品住宅价格环比上涨的城市有51个，环比减少四个，下降的城市有1
6个，比上月增加六个，环比涨幅总体收窄。
    
    而在上涨的51个城市里，涨幅在1%以上的城市有16个，比上月减少一个；最高涨幅为4.6%，低于上月0.3
个百分点；涨幅比上月收窄的城市有16个，比上月减少17个。
    
    四大一线城市新建商品住宅价格指数环比涨幅多降至2%以下，京沪广深分别上涨1.7%、1.4%、1.3%和2%，
而部分热点二线城市房价涨幅仍可观，厦门、合肥、南京、无锡等的涨幅为4.6%、4.2%、3.6%和2.7%。
    
    上月新建商品住宅价格环比增幅前五的城市分别为：合肥（4.9%）、 厦门（4.7%）、南京（4%）、深圳
（2.6%）和无锡（2.6%），一线城市中的上海和北京涨幅也居前，分别为2.4%和2.3%。 
    
    同比方面，刘建伟指出，上涨城市个数继续增加，下降城市个数继续减少，涨幅仍在扩大；一线城市涨幅
收窄，二、三线城市涨幅扩大。
    
    7月份70个大中城市新建商品住宅价格同比上涨的城市有58个，比上月增加一个；下降的城市有11个，比
上月减少一个，同比总体仍在上涨。
    
    分城看，刘建伟称，一线城市由于去年同期基数相对较高，近期环比涨幅收窄明显，7月份新建商品住宅
和二手住宅价格同比平均涨幅均进一步收窄；而绝大部分二、三线城市由于去年同期基数相对较低，同比涨幅
仍在继续扩大。
    
    以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：（重点城市表格见 ）    
                同比(%)      环比(%)
        7月         7.9          0.8
        6月         7.3          0.8
        5月         6.9          0.9
        4月         6.2          1.2
        3月         4.9          1.1
        2月         3.6          0.6
  2016年1月         2.5          0.4
 2015年12月         1.6          0.3
       11月         0.9          0.3
       10月         0.1          0.2
        9月        -0.9          0.3
        8月        -2.3          0.3
        7月        -3.7          0.3
 
    该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个
大中城市房价涨幅的平均数。（完）

 (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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