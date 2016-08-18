《汇市简讯》美元/日圆数度下探，99.50前买盘力撑

0128GMT

* 尽管美元/日圆数度下探，不过99.50之前的买盘稳住跌势

* 趋势仍偏向下行，美联储今年升息一次或多次的前景不确定性再度浮现

* 美债收益率从上日水平下滑，但跌势温和，10年期美债收益率报1.537%，两年期美债收益率报0.716%

* 投机客仍关注99.50下方停止单，若跌破此水平，下一道支撑为99.00

* 小时图一目均衡转换线在100.17，本日亚洲早盘高点在100.37，小时图一目均衡基准线位于100.40

* 日经指数从稍早低点16,560点反弹，但日内仍下跌0.5%(完)

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