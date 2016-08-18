港报社评：行业重新布局＂新经济＂吸纳＂去产能＂--信报8月18日

自从《人民日报》今年五月刊载＂权威人士＂专访，指中国经济呈现L形走势以来，内地经济何去何从引起广泛关注。清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵日前在一个论坛上表示，中国GDP今明两年将分别增长百分之六点七和百分之六点六，到2018年将走过U形底部。李稻葵的判断，跟＂权威人士＂指内地经济不可能是U形，更不可能是V形，而是L形的说法，存在明显分歧。

中国经济以哪种形态运行，有待时间证明，但服务业占GDP比重去年首次跨越百分之五十门槛，而钢铁、煤炭等行业则在加速＂去产能＂，意味内地经济转型势头持续。李稻葵对中国前景相对乐观的展望，大有可能建基于官方数据低估了消费对GDP增长的贡献，以及深信产业重新布局将为内地带来重大发展机遇。

套用股市术语，上述两种意见涉及中国经济好淡之争，最终结果是牛是熊，意义非同小可。

作为一个趋势，内地产业重新布局，在中国公私领域能否找到具前瞻性的事例？我们认为，当局上月底公布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》数天后，全球最大网上召车公司Uber（优步）把旗下中国业务售予竞争对手滴滴出行，是一个极具讨论价值的个案。

滴滴收购优步中国的交易细节和来龙去脉，本报8月2日已有详尽报道，不赘。值得注意的反而是，交易作实同一星期，《经济学人》以＂社论＂规格，既为Uber狂烧银纸仍无法提升中国市场占有率进行＂死因研究＂，亦对西方科网巨企在神州处处碰壁作了深入分析。

倘若从尾读起，许多人也许以为那是又一篇批评中国用尽手段打压外来竞争保护本土企业、以典型西方眼光看待中国的＂官样文章＂，因为该刊于结尾部分指出，垄断是危险的，世上没有任何地方能像中国般让人清楚看到＂赢家全取＂（winner-takes-all）是怎么回事。

滴滴把优步中国收归旗下后，在内地网上召车市场占有率高达百分之九十五，与独市生意无异，乘客多付车资、司机收入减少势所难免。单看文章最后一段，确实很易得出《经济学人》＂棒打中国＂的错觉。实情却是，《经济学人》非但没有深责中国之意，竟还花了许多笔墨替内地洗刷＂山寨＂形象。

该刊认为，中国当局以网上召车公司不可以低于成本的价格营运、扰乱正常市场秩序为名，变相禁止业界烧钱抢客，表面看来是扼杀竞争，实际上是提早＂吹鸡＂，为一场胜负早已写在墙上的斗争画上句号。优步中国＂千金散尽＂，在内地网上召车市场的占有率始终无法突破一成，再烧银纸只会愈输愈远；与其说中国政府透过有形之手干预市场，不如直认Uber在投资者压力下＂扯白旗＂，索性把中国业务卖给宿敌。

《经济学人》又以微信（WeChat）集通讯、语音、游戏以至支付服务于一身，在内地受欢迎程度远非WhatsApp可比，促使Facebook等过度依赖网上广告收入的西方科网巨企反思＂简洁＂策略，尝试为通讯程式引入支付及电贸等功能，反驳外界指中国市场封闭、内地企业只懂抄袭缺乏创意的＂偏见＂。

《经济学人》虽就内地科网龙头步向垄断提出警告，惟整体而言，这份跟内地官方喉舌沾不上边的＂权威＂刊物，通过该篇＂社论＂替中国说了不少好话。

随着内地深化＂去产能＂，钢铁、煤炭等传统产业的职工面临愈来愈大的下岗、分流困境。滴滴上月发表了一份报告，指这个在四百个城市营运、拥有三亿登记用户的网上召车平台，完全有能力解决＂去产能＂行业员工的就业安置问题。

报告由滴滴出行刊发，公信力未免打了一点折扣。然而，内地上月底公布网上出租车经营管理办法，除了禁止亏本争夺市场，还确认了网上召车平台的合法经营地位。假设＂新经济＂真能吸纳＂去产能＂遗下的大量剩余劳动力，那么李稻葵寄予厚望的产业重新布局，看来真的已在内地公私领域静静地掀起革命。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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