港报社评：股市深化互联互通，催迫内地本港升级--明报8月18日

国务院批准《深港通实施方案》，由于＂沪港通＂珠玉在前，＂深港通＂亦已酝酿一段时间，因此从昨日股市反应看来，投资者并未表现出亢奋。这种冷静取态，说明历经＂港股直通车＂、＂沪港通＂等诸多事态，投资者转趋成熟理性，这是可喜一面。另外，内地与本港股市深化互联互通，是内地资本市场改革以至人民币走出去的再迈出一步，而本港在国家改革金融市场进程的角色和作用也进一步确立，期望各方把握好这个机会，创造多赢局面。

去年7月内地股灾，8月人民币汇率改革，今年初的熔断机制等，都使内地股市和外汇市场大幅波动，而当局救市措施应对失当，内地投资者固然损失惨重，境外和国际投资者经此一役则对内地资本市场望而生畏。此外，随着内地经济仍在深度调整，美国联储局盘算加息等因素，人民币面对持续贬值压力，而且出现走资潮，当局须动用外汇储备稳定人民币汇价。在种种不利情况下，一年多以来，内地资本市场改革基本上停滞不前，人民币走出去的步伐，除了加入世界货币基金组织的特别提款权（SDR）有进展，其他乏善足陈。整体情况甚至有走回头路之势。

一般理解是在过去一年，当局就内地资本市场乱局止痛疗伤，现在通过实施＂深港通＂，客观上增加了＂走资＂渠道，有解读为内地当局走出了去年的阴影，相信采取连串措施之后，对投资市场的管控更有把握，于是继续改革资本市场。另外，今后无论是＂沪港通＂或＂深港通＂，都不再设总额度限制，也反映人民币汇价转趋稳定。这些都是积极正面信号。 官方新华社就＂深港通＂发表评论，认为此乃＂再次体现了中央政府对香港繁荣发展的重视、关爱与支持＂，香港应抓住机遇，不容错失，云云。中央决心维持香港长期繁荣稳定，毋庸置疑，在本港最困难时期（SARS期间）给予支持，以国企来港上市、开放自由行等政策措施，使香港经济迅速从谷底反弹；对此，以客观理性心态体待的港人，都不会否认和忘记。不过，审视中央一些对港政策措施，目标都是双赢，并非单纯让利香港。

两地股市互联互通，人民币透过＂沪港通＂、＂深港通＂的跨境资金流动，进一步确立人民币国际结算地位，被认为是助推人民币国际化的加速器之一。另外，内地股市散户参与多，在羊群心理下容易大起大落，国际投资者对市场规管要求更严格，内地资本市场若要与国际接轨，互联互通将倒逼内地推进市场化改革，迫使内地须应对与国际金融一体化的要求。香港作为中介和连系人角色，确实可以起作用并得益，不过，若认为内地资本市场对港开放都是＂挺港＂措施，那是失之于偏，与当局寻求双赢以至多赢（包括国际投资者）的实质可能存在落差。

外资关注＂沪港通＂和＂深港通＂，主要是他们视之为进入内地市场的窗口。不过，这能否吸引国际投资者，引发相关良性互动，视乎内地监管和企业管理是否符合国际水平。例如内地股市的涨跌停机制，去年股灾期间就有不少上市公司滥用，严重影响股市流动性，从而扭曲股价，不少投资者蒙受损失。另外是内地的企业管治水平，在本港和有中资概念股上市的美国股市都备受关注；国际投资者对内地企业的资产日益审慎，目前深圳股市以中小型公司为主，企业管治水平如何，对＂深港通＂能否吸引投资者，这是重要因素。

事物总是向前发展，内地资本市场改革开放与国际接轨肯定继续走下去，因此内地必须在金融基础建设、规管制度和企业管治逐步完善，否则难以发展。香港作为国际金融中心，在法律、制度、人才和资金有优势，在内地资本市场逐步开放过程中，可以发挥作用和得益。不过，本港金融市场基本上股市独大，其他如债市、汇市和商品交易等，与金融中心地位并不匹配，所以香港金融市场面对多元化的挑战，也迫在眉睫。事实上，内地资本市场日后景况，肯定并非股市一家，若本港没有相应基础建设，未能配合内地经济实力的需要，届时香港或有如入宝山空手回的遗憾。对本港而言，＂深港通＂的实施，不仅多了炒股渠道，同样催迫着香港的国际金融中心升级换代。（完）

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