港报财经评论：北水南下三阶段剖析--经济日报8月18日

北水南下三阶段剖析/ 林瑞芬

内地消息总难保密，一个大政策下来，几层甚至几十层部门审批，风声总会走漏。见A股周一这样突爆，十居其九提示＂深港通＂即将开通，结果周二证实。

深港通需要4个月左右准备，正式实施时间将另行公告，料今年底至明年才通车。

醒目钱炒作深港通后，在消息确认下，港股昨反应有限，港交所（00388）回吐4.7%，至191.2元。花旗发表报告提出，深港通计划不会改变港交所目前盈利模式预测，并关注＂深港通＂或可能是港交所股价的最后催化剂，维持＂沽售＂评级及目标价140元，里昂也睇140元。美银美林就重申港交所＂跑输大市＂评级，目标价166元。证券股如中国银河（06881）、耀才证券（01428）、海通国际（00665）、第一上海（00227）昨日跌幅2.6%至7.4%不等。

今次深港通的通车消息，利好兑现的压力相对没有沪港通时候般大，据交银国际指出，这主要是沪港通宣布（2014年4月10日）之前3个月，券商股已大幅开始跑赢恒指，而今次券商股仅在宣布前的20天跑赢大市。

恒指昨收报22799点，跌0.5%，国指收报9641点，跌0.7%，大市成交额847亿元。深港通憧憬告段落，就要回看美息可能上升及日圆续强的影响。

技术上，恒指于23000左右乃阻力关键，未有把握再大举突破下，港股宜借势进行整固，看美股老牛未跌低，料恒指20天綫近22300支持应不俗，楼上整固合理。国指而言，20天綫兼前阻力密集位近9250支持料不俗，向上挑战10000。

虽然消息短期大致消化，但两地股市投资互通是大政策，对港股中期影响深远，值得深入剖析。今次的公布，深港通旗下＂港股通＂股票范围是恒生综合大型股指数的成分股、恒生综合中型股指数的成分股、市值50亿港元及以上的恒生综合小型股指数的成分股，以及香港联交所上市AH股公司股票。＂深股通＂的股票范围是市值60亿元人民币及以上的深证成分指数和深证中小创新指数的成分股，以及深圳证券交易所上市的AH股公司股票。这相信是市场所一早预料，但有一点惊喜是，＂深港通＂及＂沪港通＂不设总额度限制，之前市场预期＂沪港通＂只是扩容，但现在没有上限。中金公司认为总额度的取消意味内地股市将实际上对所有国际投资者开放，这将是中国资本市场和资本帐户开放的重要一步。这一步也意味明年MSCI指数体系纳入A股的可能性将明显提升。

中綫影响而言，瑞信认为南来港股的资金对港股影响会渐进式，分三个阶段。

第一阶段而言，观乎＂沪港通＂开车后，内地资金热买的十大港股启示，主要是大型、基本面强，以及流动性高的股份，一是股息率高，如建行（00939）、滙丰（00005）、工行（01398）及信行（00998）等，一是有增长故事的股份，如腾讯（00700）及中广核电力（01816）等。前者的捧场客以长綫投资者为主，如保险公司，买港股力求稳赚。

第一阶段已走过，随着深港通的政策落实，第二阶段，来港的内地专业投资者，料以公共资金和私人股权基金为主。据瑞信调研所得，很多内地专业投资者已增加或正考虑增加科技股比重，例如，瑞声科技（02018）及舜宇光学（02382）等，因为她们的估值吸引力比同类A股股票为佳。未来基本因素佳、估值相对于同类A股股票为低的港股，料这批专业投资者将陆续发掘出来。

第三阶段，就是个人散户，主导这类股民把资金流入港股，主要是看市场气氛，但这阶段的未来，且看恒指综合小型股指数，目前仍低企于4月高位落后。在目前海外投资者对内地经济前景仍看淡下，港股的买卖动力有限，这类老散是不会轻易入场。小型股始终要讲故事，他们可能会等到经济复苏，乘前景看好的气氛投入，人买我又买！当然，这类老散资本有限，投入料以小型股为主。至于对A股，短綫来讲，深港通的开通影响有限。

总括而言，无疑，两地股市投资互通，对港股是机遇、也是挑战，至怕A股化，港股如像A股一样散户化，就会有更多的庄家炒作细价股，舞高弄低，股势走势飘忽难捉，不能用正常思考分析投资法。（完）

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