主要国家经济指标预测--8月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月19日(五) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.4% (较上年同期) -2.1% -2.2% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 7月 -12.00 73.10 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 148.55 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.1% +0.2% (较上年同期) +1.3% +1.5% 央行核心CPI(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +2.1% +2.1% 1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.5% +0.2% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 8月17日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 12,975 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 947 -- 2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 顺差5,135 顺差2,837 出口(较上年同期) -14.0% -14.0% 进口(较上年同期) -24.7% -20.6% 8月18日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 7月 增加2.62 增加1.1 全职就业人数(万人) 减少4.54 -- 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 5.7% 5.8% 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 9.9% -- 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 6月 盈余376 -- 经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余282 -- 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) 214 -- 0830 英国零售销售(较前月) 7月 +1.4% +0.2% (较上年同期) +5.9% +4.2% 扣除能源的零售销售(较前月) +1.5% +0.4% (较上年同期) +5.4% +3.9% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.6% -0.5% (较上年同期) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源HICP(较前月) -0.6% -0.7% (较上年同期) +0.8% +0.9% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月13日当周 26.2 26.5 四周均值(万人) 26.5 -- 续请失业金人数(万人) 8月6日当周 217.5 214.0 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 正2.0 正2.0 1400 美国领先指标(较前月) 7月 +0.4% +0.3% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 7月 -2.4% -- (较前月) -0.1% -- 2300 日本路透短观制造业信心指数 8月 正1 --(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 白云/王洋; 审校 张若琪)