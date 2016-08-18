版本:
中国
亚洲 | 2016年 8月 19日 星期五 07:26 BJT

****主要国家经济指标预测--8月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    8月19日(五)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)              7月        +0.1%     +0.4%
                            (较上年同期)                         -2.1%     -2.2%
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)             7月       -12.00     73.10
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --     148.55
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            7月        -0.1%     +0.2%
                              (较上年同期)                       +1.3%     +1.5%
               央行核心CPI(较前月)                                持平      持平
                          (较上年同期)                           +2.1%     +2.1%
    1230 加拿大零售销售(较前月)                       6月        +0.5%     +0.2%
               扣除汽车的零售销售(较前月)                        +0.3%     +0.9%


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    8月17日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周     12,975         --
         外资投资日本股票(亿日圆)                                947         --
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         7月  顺差5,135   顺差2,837
                 出口(较上年同期)                             -14.0%      -14.0%
                 进口(较上年同期)                             -24.7%      -20.6%
        
    8月18日(四)
    0130 澳洲就业人数(万人)                           7月    增加2.62    增加1.1
             全职就业人数(万人)                              减少4.54        --
             就业参与率                                         64.9%      64.9%
             失业率                                              5.7%       5.8%
    0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率    第二季       9.9%       -- 
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)             6月     盈余376       -- 
               经季节调整经常帐(亿欧元)                       盈余282       -- 
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                    214       -- 
    0830 英国零售销售(较前月)                         7月       +1.4%      +0.2%
                     (较上年同期)                               +5.9%      +4.2%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         +1.5%      +0.4%
                               (较上年同期)                     +5.4%      +3.9%
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    7月终值      -0.6%      -0.5%
                                       (较上年同期)             +0.2%      +0.2%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                       -0.6%      -0.7%
                                 (较上年同期)                   +0.8%      +0.9%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           8月13日当周      26.2       26.5
                       四周均值(万人)                            26.5        --
                 续请失业金人数(万人)           8月6日当周      217.5      214.0
    1230 美国费城联邦储备银行制造业指数               8月       正2.0      正2.0
    1400 美国领先指标(较前月)                         7月       +0.4%      +0.3%
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)          7月       -2.4%        --
                                (较前月)                        -0.1%        --
    2300 日本路透短观制造业信心指数                   8月         正1        --(完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 白云/王洋; 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐